Ιράν: Αναβλήθηκε η κηδεία του Χαμενεΐ

«Η τελετή αποχαιρετισμού στον ιμάμη μάρτυρα αναβλήθηκε (...) καθώς αναμενόταν συρροή χωρίς προηγούμενο», ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση
Το Ιράν αποφάσισε σήμερα να αναβάλει την τελετή της κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που είχε προβλεφθεί αρχικά να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μαζικά ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.
«Η τελετή αποχαιρετισμού στον ιμάμη μάρτυρα αναβλήθηκε (...) καθώς αναμενόταν συρροή χωρίς προηγούμενο», ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η νέα ημερομηνία της κηδείας «θα ανακοινωθεί αργότερα».
Σήμερα το πρωί, είχε ανακοινωθεί ότι τελετή αποχαιρετισμού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη μπροστά στη σορό του Αλί Χαμεϊνι, που σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στη διάρκεια πλήγματος και αναμένεται να ταφεί στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν) απ΄όπου καταγόταν.
Κύπρος: Οι μισοί επιβάτες της πτήσης που επέστρεψε στην Αθήνα, δεν ξανάφυγαν
Πάτρα: Άνοιξε ο δρόμος στο Βελβίτσι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr