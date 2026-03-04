Ιράν: Αναβλήθηκε η κηδεία του Χαμενεΐ

Το Ιράν αποφάσισε σήμερα να αναβάλει την τελετή της κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που είχε προβλεφθεί αρχικά να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μαζικά ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

«Η τελετή αποχαιρετισμού στον ιμάμη μάρτυρα αναβλήθηκε (...) καθώς αναμενόταν συρροή χωρίς προηγούμενο», ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η νέα ημερομηνία της κηδείας «θα ανακοινωθεί αργότερα».

Σήμερα το πρωί, είχε ανακοινωθεί ότι τελετή αποχαιρετισμού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη μπροστά στη σορό του Αλί Χαμεϊνι, που σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στη διάρκεια πλήγματος και αναμένεται να ταφεί στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν) απ΄όπου καταγόταν.