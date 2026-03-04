Πάτρα: Αποχώρηση του Νίκου Κοτρωνιά από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Νίκος Κοτρωνιάς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, επικαλούμενος ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και πολιτικής πρακτικής, διευκρινίζοντας πως παραμένει ενεργός στην αυτοδιοίκηση ως περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας και μέλος της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, αναφέρει: Ανακοινώνω την αποχώρησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, έχοντας πλήρη επίγνωση των δύσκολων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας. Η απόφασή μου αφορά ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και πολιτικής πρακτικής, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική δράση, με σεβασμό, συλλογικότητα και θεσμική λειτουργία. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένω, πάνω απ’ όλα, στην υπηρεσία των πολιτών ως περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ως μέλος της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», με συνέπεια, ανεξαρτησία και διάθεση συνεργασίας για το καλό της τοπικής μας κοινωνίας".