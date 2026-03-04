Σύγχρονο WiFi στη μαρίνα της Πάτρας, που κατά τα άλλα έχει τα χάλια της - ΦΩΤΟ

Η αντίθεση στη μαρίνα της Πάτρας είναι έντονη μετά την πρόσφατη τοποθέτηση εξελιγμένων κεραιοσυστημάτων WiFi στην περιοχή.

Κανείς διακρίνει τα εξελιγμένα συστήματα WiFi που στέκονται κατα μήκος της αποβάθρας ωστόσο δίπλα στις διαλυμένες προβλήτες της μαρίνας. Σε ενημέρωση που είχαμε για το θέμα, μας γνωστοποιήθηκε πως η εγκατάστασή τους αφορά στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών που σταδιακά θα αναβαθμιστούν περαιτέρω. Ταυτόχρονα το WiFi που τοποθετήθηκε κατα μήκος της προβλήτας της μαρίνας, αποσκοπεί στη διασύνδεση και της μαρίνας με ένα ενιαίο κέντρο επιτήρησης και γενικότερα διασύνδεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ανα την πόλη.

Σε ότι αφορά στις επόμενες κινήσεις στην μαρίνα της Πάτρας, αναμένεται μέσα στον Απρίλιο η αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλινων εξεδρών με νέες ξύλινες παρόμοιες με αυτές που τοποθετήθηκαν εδώ και περίπου 2 μήνες στη βόρεια πλευρά της μαρίνας.