Ακρίβεια: Έρχονται νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά - Μέχρι το τέλος Μαρτίου στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Τον κίνδυνο να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, εκφράζουν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα έρχονται αυτές τις ημέρες οι καταναλωτές. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εδώ και λίγες ημέρες έχουν ξεκινήσει οι αυξήσεις στις τιμές τουλάχιστον σε 150 προϊόντα σε ποσοστό έως 19%, οι οποίες στο σύνολό τους αναμένεται να έχουν περάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η λίστα με τις ανατιμήσεις

Τα κυριότερα προϊόντα που θα ανατιμηθούν είναι τα εξής: Θαλασσινά και ψάρια έως 19%, αβγά έως 14%, μαρμελάδες 11%, αποσμητικά έως 8%, παγωτά έως 6%, χαλβάς έως 6%, σαλάμι 5%, ελληνικός καφές έως 4%, μπισκοτόκρεμα 4%, γαλακτοκομικά 3%, ηλιέλαιο 2,4%, τυριά 2% και συσκευασμένα κρέατα 1,8%. Οι ανατιμήσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν στις αποθήκες τους. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες αυξήσεις δεν έχουν γίνει από το σύνολο των επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά από μεμονωμένες.

Μπαράζ αυξήσεων

Ανατιμήσεις που έρχονται να προστεθούν σε αυτές που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και αφορούν το κρέας, τον καφέ, τη σοκολάτα, τα λαχανικά, τα φρούτα και πολλά ακόμη προϊόντα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός στα προϊόντα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε στο 4,5% τον Ιανουάριο από 3,6% τον Δεκέμβριο λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, στο μοσχάρι, στο χοιρινό, στο αρνί και στο κατσίκι, στα πουλερικά, στα ψάρια και στα θαλασσινά, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά, στα φρούτα, στα λαχανικά, στις σοκολάτες και στον καφέ.

«Κόβουν» και από τα τρόφιμα

Ανατιμήσεις που έχουν αναγκάσει πολλούς καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους στα απόλυτα αναγκαία και να στρέφονται είτε σε φθηνότερα προϊόντα, όπως είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είτε στις προσφορές που κάνουν τα σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικότερα οι καταναλωτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη γενικευμένη ακρίβεια που δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα, αλλά καταγράφεται με ιδιαίτερη ένταση μάλιστα στα ενοίκια, στην ενέργεια και στα καύσιμα, περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία ενώ σύμφωνα με την πρόσφατη έρευαν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «κόβουν» ακόμη και από τα τρόφιμα.

Ειδικότερα, 4 στους 10 καταναλωτές περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία, 2 στους 10 αναβάλουν ή ακυρώνουν αγορές, 1 στους 10 δεν έχουν χρήματα ούτε για τα βασικά αγαθά ενώ 9 στους 10 δυσκολεύονται λόγω αυξημένων τιμών στα σούπερ μάρκετ.

