Αυτό το SMS έλαβαν όλοι πολίτες στην Κύπρο - Οδηγίες και μέτρα αυτοπροστασίας

Ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και, σε περίπτωση που λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό, να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Κεντρικό στοιχείο των μέτρων είναι η ενεργοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, συστήματος αποστολής SMS για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, με δοκιμή σήμερα γύρω στις 19:00, στάλθηκε δοκιμαστικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (4/3) την μαζική αποστολή SMS με προληπτικά μέτρα και σαφείς οδηγίες για την περίπτωση περιστατικού ασφαλείας.

Στην μαζική αποστολή γραπτών μηνυμάτων με προειδοποιήσεις στα κινητά των πολιτών προχώρησε η Κύπρος , μετά το γενικευμένο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Τι περιλαμβάνουν οι οδηγίες

Στην πράξη, το σενάριο που περιγράφεται είναι απλό.

Αν υπάρχει υπόγειο στην οικία, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, νακινηθούν άμεσα προς τα εκεί πεζοί και με ψυχραιμία. Αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να μείνουν εντός κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο. Για υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, ο υπουργός σημείωσε ότι εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο από το αρμόδιο προσωπικό, με την επισήμανση ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, η σύσταση είναι να παραμένουν οι πολίτες σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Με λίγα λόγια, σε κατάσταση συναγερμού το ζητούμενο δεν είναι να το παίξεις «ανιχνευτής ειδήσεων» στη γειτονιά, αλλά να μειώσεις την έκθεση και να αφήσεις το σύστημα να δουλέψει.

Δραστικά μέτρα για δραστικούς καιρούς

Η ενεργοποίηση του συστήματος εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας, σε μια περίοδο που τα περιστατικά ασφάλειας και οι προειδοποιήσεις δεν είναι θεωρητικά σενάρια. Είναι ενδεικτικό ότι τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά ενημέρωσης μέσω SMS σε συγκεκριμένες περιοχές, με μηνύματα που αφορούσαν έκτακτες οδηγίες.

Ταυτόχρονα, η δημόσια συζήτηση για την ανάγκη ενός αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στην Κύπρο έχει ιστορικό, ειδικά μετά τις επικρίσεις προηγούμενων ετών για κενά στην έγκαιρη ειδοποίηση.