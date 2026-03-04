Πατρινός στο Άμπου Ντάμπι μιλά στο thebest για τις συνθηκες που επικρατούν λόγω χτυπημάτων του Ιράν - ΒΙΝΤΕΟ

Ασφαλείς, κάτι που όμως μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, δηλώνουν έλληνες που ζουν και εργάζονται στο Άμπου Ντάμπι.

Αρκετοί είναι αυτοί που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι εκτιμούν πως μπορούν να συνεχίσουν τη ρουτίνα τους και δηλώνουν σχετικά ασφαλείς.

Πέρα από εκείνους που εργάζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο σύνολό τους οι έλληνες τουρίστες επιθυμούν να επιστρέψουν καθώς δεν είχαν φανταστεί έτσι μια παράταση των διακοπών τους.