Άγιος Παντελεήμονας: Τραυματισμός ανηλίκου με αιχμηρό αντικείμενο έξω από σχολείο

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (4/3) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, έξω από σχολικό συγκρότημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανήλικος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.
