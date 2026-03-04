Πάτρα- Αντιδράσεις για το Αστυνομικό Μέγαρο στο ΚΕΤΧ- Προειδοποιούν για προσφυγή στη Δικαιοσύνη οι κάτοικοι

Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Γηροκομειού- Εγλυκάδας- Προφήτη Ηλία- Παγώνας εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου εντός του ΚΕΤΧ στην Πάτρα.

Καταγγέλουν την απουσία βασικών κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών μελετών, τη μη υλοποίηση των προβλεπόμενων διανοίξεων οδών και τη χωροθέτηση ενός κτιρίου με κρατητήρια δίπλα σε σχολικό συγκρότημα, σε περιοχή Γενικής Κατοικίας, ζητώντας την άμεση μεταφορά του έργου σε καταλληλότερο χώρο.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν: "Τις τελευταίες μέρες μέσω του τύπου πληροφορηθήκαμε πως η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του νέου αστυνομικού μεγάρου εντός του ΚΕΤΧ υπογράφτηκε και το έργο θα ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι. Παρ’ όλα αυτά, και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία κυκλοφοριακή ή περιβαλλοντική μελέτη, δεν έγινε καμία διάνοιξη οδού στην περιοχή μας από αυτές που προβλέπονται ρητά στην σχετική απόφαση του Δήμου Πατρέων. Αυτές οι διανοίξεις αποτελούσαν βασική προϋπόθεση που είχε θέσει ο Δήμος για την τοποθέτηση του μεγάρου εντός του ΚΕΤΧ. Πλέον, στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, ακόμα και αν ξεκινούσαν οι διαδικασίες διανοίξεων, αυτές θα ολοκληρώνονταν αρκετά χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του αστυνομικού μεγάρου, δημιουργώντας κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή και υποβάθμιση των περιουσιών μας. Επιπροσθέτως, εμμένουμε στην θέση μας ότι η χωροθέτηση αστυνομικού κτιρίου με τμήμα μεταγωγών και κρατητήρια, ακριβώς δίπλα από σχολικό συγκρότημα σε περιοχή με χρήση Γενικής Κατοικίας, είναι εκτός λογικής και εκτός νόμου με βάση το Π.Δ. 59/2018. Τέλος, συντασσόμαστε πλήρως με τα αιτήματα του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού του ΚΕΤΧ, ο οποίος έχει τονίσει επανειλημμένα το πρόβλημα της έλλειψης χώρου μετά την μετατροπή του στρατοπέδου σε Κέντρο Υποδοχής Νεοσυλλέκτων.

Για τους παραπάνω λόγους, εναντιωνόμαστε πλήρως στην ανέγερση αστυνομικού μεγάρου εντός του ΚΕΤΧ, και καλούμε τους αρμοδίους να μεταφερθεί το έργο σε άλλο χώρο, ο οποίος θα εξυπηρετήσει και την πόλη και την αστυνομία. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν οι εργασίες κατασκευής ξεκινήσουν, βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τον Δήμο Πατρέων ώστε να γίνει προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωση του έργου"