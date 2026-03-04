ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,7% έπεσε η ανεργία στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2026

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία
Στο 7,7% έπεσε η ανεργία στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2026, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,8% τον Ιανουάριο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 7,9% τον Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ακόμη τα στοιχεία της έρευνας της Αρχής έδειξαν πως:
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 369.146 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 92.711 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (20,1%) και μείωση κατά 3.907 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (1%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,5% από 11,8% τον Ιανουάριο 2025 και στους άνδρες σε 5,4% από 8,1%.
Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 16% από 21,2% τον Ιανουάριο πέρυσι και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 7,3% από 9,1%.
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.401.737 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 128.154 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (3%) και αύξηση κατά 23.997 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (0,5%).
Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.962.943, σημειώνοντας μείωση κατά 63.799 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 (2,1%) και μείωση κατά 23.108 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (0,8%).
Πάτρα: Το Κέντρο Πρόληψης Καλλίπολις σταματά τη λειτουργία του το 2027- 1.494 άτομα συμμετείχαν στις δράσεις του τον Φεβρουάριο
Aδικαιολόγητες αυξήσεις, ήδη, στα καύσιμα λόγω Μέσης Ανατολής- «Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται…», λέει στο thebest ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr