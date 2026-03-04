Ημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση: "Ο Νέος Κώδικας των ΟΤΑ φέρνει βελτιώσεις αλλά δεν είναι η τομή που έχει ανάγκη η Αυτοδιοίκηση"

Σ’ εκδήλωση - συζήτηση με θέμα το «Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμοι και Περιβάλλον» που οργανώθηκε στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec απ’ την ενημερωτική ιστοσελίδα otavoice.gr μετείχε το περασμένο Σάββατο ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η έκθεση Verde.tec που αφορά στις τεχνολογίες περιβάλλοντος φιλοξενήθηκε στο MEC Παιανίας από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου.

Στην εκδήλωση - συζήτηση του otavoice.gr, πέραν του Δημάρχου Καλαβρύτων, μετείχαν ακόμα ο Ά Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης και ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων ΟΤΑ «Κλεισθένης» Σάκης Παπαγεωργίου.

Η συζήτηση που ξεκίνησε με καίρια τοποθέτηση απ’ τον Διευθυντή του OTAVOICE.GR Αθανάσιο Μπέλτσο υπήρξε ζωντανή και αποκαλυπτική και ανέδειξε την πραγματική εικόνα, χωρίς ωραιοποιήσεις και τοξικές αναφορές.

Ο Νέος Κώδικας, όπως αναφέρθηκε απ’ τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, βελτιώνει πολλά κακώς κείμενα, αλλά δεν αποτελεί τομή, κάτι που η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων.

«Αυτό είναι το ζητούμενο που δυστυχώς το κεντρικό κράτος αντιστέκεται και δεν θέλει να χάσει τα προνόμια του: Αρμοδιότητες, πόροι, υποστελέχωση παραμένουν αγκάθια και άλυτες εξισώσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που καλείται σε ένα απαιτητικό περιβάλλον να λύσει προβλήματα και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες», αναφέρθηκε σχετικά απ’ τους ομιλητές.