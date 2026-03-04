Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης ενημερώνουν τη Βουλή για τη Μέση Ανατολή

Την ολομέλεια της Βουλής ενημερώνει σήμερα Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην παρέμβαση του, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Επιστολική Ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί για την εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τη διεύρυνση του πολέμου, η οποία ενέχει μεγάλους κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα.

Επιπλέον, σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων ή και αρχηγών.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, την Παρασκευή, θα ενημερώσει κατ’ ιδίαν τον Δημήτρη Νατσιό, μετά από αίτημα του Πρόεδρο της «Νίκης», κι ενώ τα άλλα κόμματα – πλην του ΚΚΕ που ζητά ειδική συνεδρίαση της Βουλής για το θέμα του πολέμου – επιμένουν στο αίτημα για σύγκλιση Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Αίτημα το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου αποκρούει, διότι εκτιμά ότι μία τέτοια σύσκεψη, τη συγκεκριμένη στιγμή, κι ενώ η Ελλάδα δεν έχει ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο, παρά μόνο συνδράμει στην άμυνα της Κύπρου, ούτε έχει δεχτεί επίθεση, θα έδινε ένα δραματικό τόνο στην όλη κατάσταση.