Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στο κτίριο του Πανεπιστημίου

Τραγωδία σήμερα το πρωί στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιωάννινα καθώς ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία, τα ακριβή ωστόσο αίτια του συμβάντος διερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων .

Πηγή: epirus-tv-news.gr