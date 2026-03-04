Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ιωάννινα: Μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του δήμου-ΒΙΝΤΕΟ

Ιωάννινα: Μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημ...

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε επί της οδού Βελισσαρίου στα Ιωάννινα στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία καθώς μικρό όχημα καθαριότητας βρέθηκε στο... κενό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Ειδήσεις Τώρα

Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στο κτίριο του Πανεπιστημίου

Εφετείο- Χρυσή Αυγή: Ενοχοι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και οι υπόλοιποι 40 κατηγορούμενοι

Θλίψη για τον 25χρονο Αλέξη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καθίζηση Ιωάννινα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b1\u03b8\u03af\u03b6\u03b7\u03c3\u03b7","\u0399\u03c9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b9\u03bd\u03b1"]
823002
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις