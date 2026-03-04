Ιωάννινα: Μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του δήμου-ΒΙΝΤΕΟ

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός
Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε επί της οδού Βελισσαρίου στα Ιωάννινα στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ.
Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία καθώς μικρό όχημα καθαριότητας βρέθηκε στο... κενό.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
