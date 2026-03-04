Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Άνοιξε ο δρόμος στο Βελβίτσι

Οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και να κάνουν παρακάμψεις για να φτάσουν στα σπίτια τους

Ο δρόμος στο Βελβίτσι έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να έχει κυριολεκτικά «κοπεί» στα δύο.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και να κάνουν παρακάμψεις για να φτάσουν στα σπίτια τους ή να αποχωρήσουν από το χωριό, προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο.

Όπως επισημαίνουν, το πρόβλημα είναι γνωστό τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και στη δημοτική αρχή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει  παρέμβαση για την αντιμετώπισή του.

Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν εξυπηρετεί μόνο το Βελβίτσι, αλλά αποτελεί βασική οδική αρτηρία και για τα γειτονικά χωριά Μπάλα και Βούντενη. Παράλληλα, σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι της Δραγώλενας, της μεγαλύτερης συνοικίας της περιοχής, καθώς η πρόσβαση έχει καταστεί ιδιαίτερα προβληματική.

