Πάτρα: Χάθηκε η Φίφη από την οδό Ακρωτηρίου

Χάθηκε σκυλάκι μετά από τροχαίο στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Λαγκαδά, στην Πάτρα.

Πρόκειται για θηλυκό Λαμπραντόρ, ξανθού χρώματος, μεσαίου μεγέθους, που ακούει στο όνομα «Φίφη». Είναι πολύ φιλική, όμως αυτή τη στιγμή πιθανότατα είναι φοβισμένη και αποπροσανατολισμένη.

Παρακαλείται όποιος την έχει δει ή μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ στο τηλέφωνο: 6977 409 159

Κάθε κοινοποίηση μπορεί να βοηθήσει να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της.