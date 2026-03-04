Πάτρα: Πότε «σκάβεται» η πλατεία Γεωργίου; Τον Μάη ο ανάδοχος

Τον Μάιο αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας για την έναρξη των εργασιών ανάπλασης της πλατείας Γεωργίου, ενός από τα πλέον εμβληματικά σημεία της πόλης.

Το έργο προβλέπεται εκτεταμένο, καθώς η πλατεία θα σκαφτεί προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, που αποτελούν βασικό τμήμα των παρεμβάσεων.

«Εντός του 2026, όπως ήδη έχουμε πει, θα ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου. Ήδη έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχουμε προσωρινό ανάδοχο και βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση όσων διαδικασιών απαιτούνται για να έχουμε οριστικό ανάδοχο. Η σύμβαση με τον τελικό ανάδοχο του έργου αναμένεται να υπογραφεί τον Μάιο και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες» αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κεντρικός στόχος της παρέμβασης είναι η διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της πλατείας, από την εποχή της δημιουργίας της έως σήμερα, καθώς αποτελεί τον κατ’ εξοχήν δημόσιο χώρο της Πάτρας. Η πρόθεση είναι να παραμείνει ένας μεγάλος, ανοιχτός χώρος, ικανός να φιλοξενεί πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, αλλά και να λειτουργεί ως σημείο καθημερινής συνάντησης των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργικότητα του χώρου σε 24ωρη βάση, με πρόβλεψη για ανεμπόδιστη, άνετη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ.

Με βάση την τεχνική περιγραφή, προβλέπεται αποκατάσταση φθορών και αστοχιών, αντικατάσταση μέρους των υφιστάμενων υλικών, καθώς και εγκατάσταση νέου επιδαπέδιου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης χρωμάτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τους 48 ανενεργούς χαμηλούς επιδαπέδιους πίδακες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν φυτοτεχνικές παρεμβάσεις -μεταξύ άλλων με τη δημιουργία παρτεριών με τριανταφυλλιές- καθώς και εργασίες που αφορούν τον εξοπλισμό φωτισμού, υδραυλικές, μηχανολογικές και ξυλουργικές παρεμβάσεις.