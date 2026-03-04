Πόσο μακριά μπορεί να χτυπήσει το Ιράν; Οι χώρες που βρίσκονται στο βεληνεκές

Το αρχικό σχέδιο για την επιχείρηση εναντίον του Ιράν ήταν απλό: ισχυρό και άμεσο πλήγμα, καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και αναγκαστική υποχώρηση του καθεστώτος, πριν η σύγκρουση εξελιχθεί σε παρατεταμένο πόλεμο.

ΗΠΑ και Ισραήλ διαθέτουν οπλικά συστήματα και μέσα άμυνας πολύ πιο εξελιγμένα από εκείνα του Ιράν: πυραύλους ακριβείας, εξελιγμένα ραντάρ και πολυεπίπεδα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Ωστόσο, ο πόλεμος συνεχίζεται, με το Ιράν να βασίζεται στο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων που διαθέτει. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι ποια πλευρά θα εξαντλήσει πρώτη τα αποθέματά της.

Οι ΗΠΑ πρέπει να προστατεύσουν τις στρατιωτικές βάσεις και πρεσβείες τους, το Ισραήλ αλλά και τους συμμάχους τους στον Κόλπο. Εάν τα αποθέματα συστημάτων αεράμυνας αρχίσουν να μειώνονται, ενδέχεται να βρεθούν σύντομα στη δύσκολη θέση να κληθούν να αποφασίσουν ποιοι στόχοι θα έχουν προτεραιότητα. Αν το Ιράν καταφέρει, μέσω συνεχών επιθέσεων, να εξαντλήσει τα αποθέματα πυρομαχικών για τα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τότε οι δύο χώρες θα αναγκαστούν να επανεξετάσουν τον στόχο σχετικά με τον χρόνο λήξης της σύγκρουσης.

Ανώτερα αλλά πιο ακριβά και χρονοβόρα όπλα

Τα όπλα ακριβείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι σαφώς ανώτερα από εκείνα του Ιράν, όμως είναι επίσης ιδιαίτερα ακριβά και απαιτούν χρόνο για να κατασκευαστούν. Εάν τα αποθέματα μειωθούν σημαντικά, η αναπλήρωσή τους δεν θα είναι άμεση.

Στις πρώτες 48 ώρες του πολέμου το Ιράν εκτόξευσε πάνω από 1.200 πυραύλους και drones, δείχνοντας ότι επιχειρεί να εξαντλήσει την εχθρική αεράμυνα πριν μειωθούν σε κρίσιμο βαθμό τα δικά του αποθέματα όπλων. Το Ιράν έχει ήδη απολέσει περίπου 200 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων -δηλαδή το μισό των διαθέσιμων- από ισραηλινά πλήγματα από τον περασμένο Ιούνιο.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αποθέματα πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς του Ιράν αρχίζουν να μειώνονται. Την Τρίτη εκτόξευσε μόλις 20 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, όταν το Σάββατο είχαν εκτοξευθεί περίπου 90.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χάρτης των χωρών που βρίσκονται δυνάμει στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων διευρύνεται, καθώς η σύγκρουση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.