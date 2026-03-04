Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο - Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα

Το κτίριο στο οποίο ξέσπασε φωτιά ήταν εγκαταλελειμμένο και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα
Απανθρακωμένο πτώμα εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού έχει διακοπεί
