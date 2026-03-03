«Απάτη τα SMS περί χορήγησης φύλλων πορείας» λένε πηγές του ΓΕΣ

Παντελώς αβάσιμα χαρακτηρίζουν πηγές του Στρατού Ξηράς τα μηνύματα SMS που κυκλοφορούν και αναφέρονται σε δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες που δεν προέρχονται από καμία επίσημη στρατιωτική ή κρατική υπηρεσία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους παραπλανητικά μηνύματα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση και τη διακίνηση των SMS, με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων πίσω από τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων.