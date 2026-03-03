«Απάτη τα SMS περί χορήγησης φύλλων πορείας» λένε πηγές του ΓΕΣ

Έρευνα για την διακίνησή τους
Παντελώς αβάσιμα χαρακτηρίζουν πηγές του Στρατού Ξηράς τα μηνύματα SMS που κυκλοφορούν και αναφέρονται σε δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας».
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες που δεν προέρχονται από καμία επίσημη στρατιωτική ή κρατική υπηρεσία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους παραπλανητικά μηνύματα.
Παράλληλα, οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση και τη διακίνηση των SMS, με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων πίσω από τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων.
Ταξίδι από τη Βηθλεέμ στην Αίγυπτο για Ναυπάκτιους- Συνοδεία προξενικής αρχής
Θρήνος στο Ιράν για τις 165 μαθήτριες: Αποκαρδιωτικές φωτογραφίες από τους ομαδικούς τάφους
Πατροκτονία στη Λέρο: «Με χτύπησε στο στομάχι»- Τι είπε ο 18χρονος στην απολογία του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr