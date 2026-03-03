Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης «Η ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη» την Παρασκευή 6 Μαρτίου

Η αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας φιλοξενεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου εκδήλωση μνήμης για τον Ευτύχη Μπιτσάκη, με ομιλητές που θα αναδείξουν τη ζωή, το έργο και τη συμβολή του στη φιλοσοφία, την επιστήμη και την πολιτική.

Η ανακοίνωση του ΤΕΕ Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα του ΤΕΕ της Πάτρας, η Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, διοργανώνουν την εκδήλωση μνήμης:

«Η ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη»

Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον κομμουνιστή διανοούμενο που σφράγισε με το έργο και τη στάση ζωής του τη μαρξιστική σκέψη στην Ελλάδα, συνδέοντας αδιάσπαστα την επιστήμη, τη φιλοσοφία και την πολιτική στράτευση.

Οι ομιλητές:

-Άγγελος Χάγιος - Μέλος της ΠΕ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης

-Ανδρέας Τερζής - καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του πανεπιστημίου Πατρών

-Ευτύχης Παπαδοπετρακης - Ιστορικός των μαθηματικών και συγγενής του Ευτύχη Μπιτσάκη

Οι εισηγήσεις θα αναδείξουν :

-Τη διαδρομή και τα βασικά βιογραφικά στοιχεία της ζωής του.

-Τη συμβολή του στη φιλοσοφία της επιστήμης και στη συζήτηση για τη σχέση επιστήμης και κοινωνίας.

-Την επιμονή του στη διαλεκτική μέθοδο ως εργαλείο κατανόησης και μετασχηματισμού του κόσμου.

-Την ενεργή πολιτική του παρουσία και τη σταθερή του πλευρά στους αγώνες της Αριστεράς.

Σε μια περίοδο όπου η γνώση συχνά αποσπάται από τις κοινωνικές της προϋποθέσεις και η πολιτική απογυμνώνεται από θεωρητικό βάθος, η σκέψη του Ευτύχη Μπιτσάκη μάς υπενθυμίζει ότι η επιστημονική έρευνα, η φιλοσοφική αναζήτηση και η επαναστατική πράξη δεν είναι παρά διαφορετικές όψεις της ίδιας προσπάθειας για κατανόηση και αλλαγή της πραγματικότητας.

Μια εκδήλωση φόρος τιμής στο έργο και την παρακαταθήκη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια την αλήθεια, τη διαλεκτική και την κοινωνική απελευθέρωση.