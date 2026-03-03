Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πολεμικός εξοπλισμός «έφυγε» από το λιμάνι της Κυλλήνης

Εκτός από τις φρεγάτες και το ζεύγος των πολεμικών αεροσκαφών F-16, που απεστάλησαν στην Κύπρο, πολεμικός εξοπλισμός μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή της χώρας και από το νομό Ηλείας.
Ολοένα και κλιμακώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στην σύρραξη που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή , με τον κίνδυνο για περιφερειακή σύγκρουση να είναι πλέον ορατός, με απρόβλεπτες συνέπειες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», στρατιωτικά φορτηγά με εξοπλισμό και φορητά οπλικά συστήματα μεταφέρονται από την Κυλλήνη, κατά πάσα πιθανότητα, στη ναυτική βάση της Σούδας, με σκοπό την ενίσχυση, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό της αεράμυνας και της κάλυψης για τους κινδύνους από αέρος.
Την περασμένη Κυριακή, στο λιμάνι της Κυλλήνης απέπλευσε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο εκφορτώθηκαν συστοιχίες Patriot, δηλαδή κινητά αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα σχεδιασμένα να εξουδετερώνουν εναέριες απειλές, όπως αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυραύλους, UAVs, μέσω κατευθυνόμενων βλημάτων, καθώς και αντιαεροπορικά πυροβόλα, για στόχους χαμηλότερου βεληνεκούς
Ωστόσο, παραμένει άγνωστο, το αν τα συστήματα αυτά θα μεταφερθούν σε άλλη χώρα, εφόσον απαιτηθεί από την έκβαση των συγκρούσεων ή αν θα παραμείνουν στη Σούδα για την κάλυψη της στρατιωτικής βάσης των Αμερικανών.
