Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα στέλνει συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο- Νέος συναγερμός στην Κύπρο - Βομβαρδισμοί στον Λίβανο - Εκρήξεις στο Ριάντ

«Ο πόλεμος δεν θα είναι ατελείωτος» λέει ο Νετανιάχου - Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ
Με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την περιοχή.
Σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αμερικανικούς στόχους.
Η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο με το Ιράν να απειλεί με νέες επιθέσεις μέχρι να φύγουν οι Βρετανοί από τη μεγαλόνησο.
Στο Ριάντ η Τεχεράνη έβαλλε κατά της Πρεσβείας των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι θα «πυρπολούν» όποια πλοία διέρχονται. Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό και προειδοποίησε για πιθανή χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο.
Οι Ιρανοί λένε ότι κατέστρεψαν το κτήριο διοίκησης της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν
Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν μετέδωσε πλάνα στα οποία ισχυρίζεται ότι ιρανική επίθεση κατέστρεψε το κεντρικό αρχηγείο διοίκησης της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν.
Κατά τους ιρανικούς ισχυρισμούς η επίθεση με drones και πυραύλους του IRGC κατέστρεψε ένα κτίριο διοίκησης και προσωπικού των ΗΠΑ στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν και προκάλεσε την έκρηξη δεξαμενών καυσίμων.
IDF: Χτυπάμε ταυτόχρονα Τεχεράνη και Βηρυτό
Εκρήξεις στην Τεχεράνη, αναφορές ότι χτυπήθηκε περιοχή κοντά στο παλαιό κτήριο του κοινοβουλίου του Ιράν
Για εκρήξεις στην Τεχεράνη σήμερα το πρωί κάνει λόγο το Associated Press.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Shargh του Ιράν από τις αεροπορικές επιθέσεις χτυπήθηκε μια περιοχή κοντά στο παλιό κτίριο του κοινοβουλίου της χώρας.
Κατά το δημοσίευμα η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου βρίσκονται πολλά πολιτιστικά μνημεία και μουσεία.
Στην Κάρπαθο μεταφέρεται συστοιχία Patriot
Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό. Η απόφαση για την μεταφορά των πυραυλικών συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, πάρθηκε την στιγμή που ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ταξιδεύει προς την Κύπρο, μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου για τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
Οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά» αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης, συνοδεία πλοίων του λιμενικού. Στην Κύπρο βρίσκονται ήδη 2 ζεύγη F-16.
«Ταυτόχρονα πλήγματα» του ισραηλινού στρατού σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Έκλεισε μέχρι νεωτέρας η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «πραγματοποιεί ταυτόχρονα πλήγματα» στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ.
Ο στρατός «πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.
