Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα στέλνει συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο- Νέος συναγερμός στην Κύπρο - Βομβαρδισμοί στον Λίβανο - Εκρήξεις στο Ριάντ

«Ο πόλεμος δεν θα είναι ατελείωτος» λέει ο Νετανιάχου - Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ

Οι Ιρανοί λένε ότι κατέστρεψαν το κτήριο διοίκησης της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν μετέδωσε πλάνα στα οποία ισχυρίζεται ότι ιρανική επίθεση κατέστρεψε το κεντρικό αρχηγείο διοίκησης της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Κατά τους ιρανικούς ισχυρισμούς η επίθεση με drones και πυραύλους του IRGC κατέστρεψε ένα κτίριο διοίκησης και προσωπικού των ΗΠΑ στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν και προκάλεσε την έκρηξη δεξαμενών καυσίμων.

IDF: Χτυπάμε ταυτόχρονα Τεχεράνη και Βηρυτό <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">As the Secretary of War stated this morning, U.S. forces are hitting Iran surgically, overwhelmingly, and unapologetically. Operation Epic Fury is laser-focused on destroying Iranian offensive missiles. <a href="https://t.co/0mwRSOPwUb">pic.twitter.com/0mwRSOPwUb</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://twitter.com/CENTCOM/status/2028638820778783088?ref_src=twsrc%5Etfw">March 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εκρήξεις στην Τεχεράνη, αναφορές ότι χτυπήθηκε περιοχή κοντά στο παλαιό κτήριο του κοινοβουλίου του Ιράν

Για εκρήξεις στην Τεχεράνη σήμερα το πρωί κάνει λόγο το Associated Press. Σύμφωνα με την εφημερίδα Shargh του Ιράν από τις αεροπορικές επιθέσεις χτυπήθηκε μια περιοχή κοντά στο παλιό κτίριο του κοινοβουλίου της χώρας. Κατά το δημοσίευμα η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου βρίσκονται πολλά πολιτιστικά μνημεία και μουσεία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">IDF hit <a href="https://twitter.com/hashtag/Beirut?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Beirut</a> . <a href="https://twitter.com/IDF?ref_src=twsrc%5Etfw">@IDF</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Israel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Israel</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/zsoCYhnkU6">pic.twitter.com/zsoCYhnkU6</a></p>— Anand Prakash Pandey (@anandprakash7) <a href="https://twitter.com/anandprakash7/status/2028692812225810913?ref_src=twsrc%5Etfw">March 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στην Κάρπαθο μεταφέρεται συστοιχία Patriot Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό. Η απόφαση για την μεταφορά των πυραυλικών συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, πάρθηκε την στιγμή που ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ταξιδεύει προς την Κύπρο, μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου για τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά» αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης, συνοδεία πλοίων του λιμενικού. Στην Κύπρο βρίσκονται ήδη 2 ζεύγη F-16.