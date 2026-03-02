Κύπρος: Ο Νίκος Δένδιας στη Λευκωσία – Η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με απόφαση ΚΥΣΕΑ- Αναχαιτίστηκαν δύο drones με κατεύθυνση τo Ακρωτήρι

13.35 Σε αυξημένο «συναγερμό» θέτουν την Αθήνα οι εξελίξεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ η Ελλάδα ενισχύει την Κύπρο με δύο μαχητικών F-16 Block 52+.

Τα ελληνικά F-16 συμμετέχουν στην επιτήρηση και στην ενίσχυση της προστασίας του κυπριακού εναέριου χώρου. Στο μεταξύ, στη Λευκωσία μεταβαίνει εσπευσμένα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Χούπη.Η επίσκεψη έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και περιλαμβάνει συναντήσεις με την κυπριακή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών και τα σενάρια διαχείρισης σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Επίσης, μετά την επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα Belharra και μια ΜΕΚΟ.

13.20 Αναχαιτίστηκαν δύο drones με κατεύθυνση τo Ακρωτήρι



Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη βρετανική βάση στην Κύπρο «αναχαιτίστηκαν επιτυχώς», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου όπου βρίσκεται η βρετανική στρατιωτική βάση

Οι Βάσεις εκκενώνονται και οι εργαζόμενοι αποχωρούν και κλείνει η πύλη, μεταδίδει το philenews.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους.

Επίσης απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη σύμφωνα με το philenews.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικό στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση.

Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται να απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη από τη Βάση Ακρωτηρίου.

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Πάφου μετά από drone – Εκκενώνεται από επιβάτες και προσωπικό

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Πάφου μετά από εντοπισμό ύποπτου drone στον εναέριο χώρο του.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δόθηκε εντολή να εκκενωθεί άμεσα το κτήριο από επιβάτες και προσωπικό.