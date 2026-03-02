Βράβευση του Γρηγόρη Δημητριάδη από την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας

Χθες Κυριακή (1/3) πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Εφήβων-Νεανίδων και Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από όλη τη χώρα.

Στη διοργάνωση παρευρέθηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, συνοδευόμενος από τον γιο του, Φίλιππο.

Στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον κ. Δημητριάδη.

Την απονομή πραγματοποίησε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χάρης Μαριόλης, ο οποίος υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη του κ. Δημητριάδη προς την Ομοσπονδία και τον ευχαρίστησε θερμά.