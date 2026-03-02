Ιωάννης Σιώκος: Ο φοιτητής Ιατρικής από την Πάτρα που φέρνει την εικονική πραγματικότητα στη χειρουργική εκπαίδευση

Η καινοτόμος εφαρμογή HEAL Simulations, μια πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας για τη χειρουργική εκπαίδευση, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 9ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ από τον Ιωάννη Σιώκο, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και επαγγελματιών υγείας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στον τομέα της εκπαίδευσης των γιατρών μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, με την παρουσίαση να αποσπά θετικά σχόλια.

Η εφαρμογή αποτελεί δημιουργία του νεαρού επιστήμονα από την Πάτρα, γεγονός που επισημάνθηκε από αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα στην αξία της καινοτομίας που αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο.

Ο Ιωάννης Σιώκος είναι φοιτητής Ιατρικής στο πέμπτο έτος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον αθλητισμό ως μέλος του Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών. Η παράλληλη ενασχόλησή του με τον αθλητισμό συμβάλλει στη διαμόρφωση πειθαρχίας και οργανωτικής σκέψης, στοιχεία που αξιοποιεί και στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών στον χώρο της ιατρικής.

Τι είναι η πλατφόρμα HEAL Simulations

«Η πλατφόρμα HEAL Simulations αποτελεί προσωπικό μου δημιούργημα, το οποίο ανέπτυξα συνδυάζοντας το ενδιαφέρον μου για τον προγραμματισμό με τις ιατρικές μου γνώσεις. Το σύστημα προσφέρει ένα ρεαλιστικό περιβάλλον προσομοίωσης χειρουργικών επεμβάσεων μέσω τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας (VR). Στο περίπτερο της έκθεσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την επέμβαση χολοκυστεκτομής, δηλαδή την «αφαίρεση χολής», βιώνοντας με εντυπωσιακό ρεαλισμό τη διαδικασία μιας πραγματικής χειρουργικής πράξης», εξηγεί στο thebest.gr ο Ιωάννης Σιώκος.

«Το HealSimulations γεννήθηκε από την ανάγκη μου να βρω έναν αποτελεσματικό τρόπο πρακτικής εξάσκησης. Συνδυάζοντας τον προγραμματισμό με την ιατρική, στόχος μου είναι να προσφέρω στους συναδέλφους μου ένα εργαλείο που κάνει την εκπαίδευση πιο εύκολα προσβάσιμη και ασφαλή», αναφέρει.

Κατά τη διάρκεια του Patras IQ πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις του συστήματος σε ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εξήραν την προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου που καινοτομεί στον τόπο του. Παράλληλα, πλήθος επισκεπτών αλληλοεπίδρασε με το περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας, αναλαμβάνοντας ρόλο χειρουργού και δοκιμάζοντας στην πράξη τις δυνατότητες της εφαρμογής.

«Το Patras IQ αποτελεί έναν θεσμό- ορόσημο για την καινοτομία στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η Πάτρα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις, ιδέες και διάθεση να πρωταγωνιστήσει στις τεχνολογίες του μέλλοντος» προσθέτει, μιλώντας για τη διοργάνωση.