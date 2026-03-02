Βιωματικό Εργαστήριο: «Έμφυλη διακριτική μεταχείριση και παρενόχληση: Διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ένα συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον»





Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΥΕ1: Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ με έμφαση στην ισότητα των φύλων Πανεπιστημίου Πατρών» της πράξης με τίτλο: «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών, MIS 6018935» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το Γραφείο Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνει την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ώρες 12:00–14:00, βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Έμφυλη διακριτική μεταχείριση και παρενόχληση: Διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ένα συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον».



Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα σεμιναρίου στο ΚΕΔΙΜΑ.



Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μπορούν να κάνουν εγγραφή εδώ :

https://isotita.upatras.gr/registration-form/