Κολωνός: Η 31χρονη έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος- Τι λέει ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα δεν ήταν έγκυος, αλλά έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, μία συνθήκη που είχε αλλάξει και τον σωματότυπό της, με την ίδια να πιστεύει ότι βρισκόταν σε κύηση.

Νέα δεδομένα φέρνει στην επιφάνεια η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για την 31χρονη Νεκταρία που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό , το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τα σημάδια κακοποίησης, ο ιατροδικαστής εντόπισε και φρέσκα και παλαιότερα τραύματα στο σώμα του θύματος, χωρίς ωστόσο, κανένα από αυτά να έχει προκαλέσει στην 31χρονη εσωτερική αιμορραγία.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 38χρονος κατηγορούμενος

Προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έλαβε ο 38χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του.

Σε βάρος του 38χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, η οποία φέρεται να συνίσταται σε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, του αποδίδεται και η παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο 38χρονος δεν αντιμετωπίζει τελικά το αδίκημα της διακοπής κύησης λόγω των νεότερων στοιχείων από την ιατροδικαστική εξέταση. Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες το θύμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, η γυναίκα δεν είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Ο 38χρονος έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στις συνθήκες, πριν και αφότου βρήκε νεκρή την 31χρονη στο σπίτι.