Απέπλευσαν οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο

Θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου

Όπως είπε νωρίτερα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου, οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που αναμένονται να φτάσουν την Τρίτη (3/3/26) στην Κύπρο, θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου. 

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, στόχος της ανάπτυξης αυτής με τις ελληνικές φρεγάτες και τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, είναι η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, καθώς και η ασφάλεια του Αεροδρομίου Πάφου, στην Κύπρο. 

Η φρεγάτα Ψαρά, υπενθυμίζεται ότι είναι εξοπλισμένη με το ελληνικής κατασκευής σύστημα αντι-drone,  «Κένταυρος» ενώ η φρεγάτα «Κίμων» που είναι η πρώτη ελληνική Belharra έχει προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες και ικανότητες αεράμυνας. 

