Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2/3/2026

ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ,
ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΜΑΤΖΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-----------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΡΟΛΥΜΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ & ΧΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ. ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΝΤΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΛΟΥΚΑ ΛΕΚΚΑ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΚΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΥ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ
ΑΝΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 - 3 - 2026 &; ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,
ΕΚΤΟΡΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΕΡΜΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΟΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΔΑΚΗ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------------
