Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2/3/2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026  ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚNΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ,

ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΜΑΤΖΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ                      

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

-----------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΡΟΛΥΜΟ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ & ΧΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ. ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΝΤΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΛΟΥΚΑ ΛΕΚΚΑ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΛΟΥΚΑΣ & ΒΙΚΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΥ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ

ΑΝΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 - 3 - 2026 &; ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,
ΕΚΤΟΡΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΕΡΜΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΔΑΚΗ

ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΟΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΔΑΚΗ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------------------

Info