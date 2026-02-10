Οι ευρωπαϊκές πόλεις που εξερευνώνται πιο εύκολα με τα πόδια -Μια ελληνική πόλη στη λίστα

Όταν επιλέγουν έναν προορισμό για διακοπές, οι ταξιδιώτες λαμβάνουν υπόψη το πόσο εύκολο είναι να τον εξερευνήσουν, με το πόσο περπατήσιμη είναι μια πόλη να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για πολλούς.

Η επιλογή ενός προορισμού με δρόμους που περπατιούνται εύκολα και απλές διαδρομές για να δει κανείς όλα τα σημαντικά αξιοθέατα είναι ιδιαίτερα σημαντική και υπάρχουν δύο πόλεις που ξεχωρίζουν ως οι καλύτερες σε αυτόν τον τομέα.

Η πιο περπατήσιμη πόλη της Ευρώπης αποκαλύφθηκε και ένα ιταλικό «διαμάντι» βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, μαζί με έναν πορτογαλικό προορισμό.

Το Μιλάνο και το Πόρτο αναδείχθηκαν οι πιο περπατήσιμες πόλεις στην έρευνα, με βαθμολογία 9,9/10.

Η έρευνα έδειξε ότι το Μιλάνο είναι από κοινού η πιο περπατήσιμη πόλη της Ευρώπης, καθώς η διαδρομή με τα πόδια ανάμεσα στα πέντε πιο δημοφιλή αξιοθέατά του διαρκεί 34 λεπτά, με συνολική υψομετρική διαφορά μόλις 11 μέτρων, γεγονός που την καθιστά σε μεγάλο βαθμό επίπεδη και ιδιαίτερα εύκολη στο περπάτημα.

Η διαδρομή ξεκινά από το Il Cenacolo, όπου βρίσκεται ο Μυστικός Δείπνος του Λεονάρντο ντα Βίντσι, και συνεχίζει μέσα από το ιστορικό Castello Sforzesco, που χτίστηκε μεταξύ 1360 και 1370.

Στη συνέχεια περνά από το Duomo di Milano, τον εμβληματικό γοτθικό καθεδρικό ναό της πόλης και τον δεύτερο μεγαλύτερο καθεδρικό ναό στον κόσμο, πριν καταλήξει στην κομψή Galleria Vittorio Emanuele II, τη στοά αγορών του 19ου αιώνα με τις πολυτελείς μπουτίκ. Η διαδρομή ολοκληρώνεται στην περιοχή των καναλιών I Navigli.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται επίσης το Πόρτο, στην Πορτογαλία. Εκεί, η διαδρομή ανάμεσα στα πέντε κορυφαία αξιοθέατα είναι ελαφρώς μικρότερη σε σχέση με το Μιλάνο.

Η συνολική απόσταση είναι μόλις 1,9 χιλιόμετρα (30 λεπτά), αλλά με μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά (25 μέτρα), γεγονός που χάρισε στο Πόρτο επίσης βαθμολογία 9,9/10.

Τέσσερις πόλεις ακολούθησαν στην επόμενη θέση, όλες ισοβαθμώντας στη δεύτερη θέση με βαθμολογία 9,8: η Αθήνα, η Κοπεγχάγη, το Μπέργκαμο στην Ιταλία και η Αμβέρσα στο Βέλγιο.

Αρκετοί ακόμη προορισμοί κατέλαβαν την κοινή τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας όλοι βαθμολογία 9,7 στην έρευνα.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η Νίκαια στη Γαλλία, καθώς και το Άμστερνταμ, η Λιλ στη Γαλλία και το Παλέρμο στην Ιταλία.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ποιες ευρωπαϊκές πόλεις είναι οι πιο περπατήσιμες και ποιες ενδέχεται να απαιτούν άλλα μέσα μεταφοράς για αποτελεσματική μετακίνηση.

Για να προσδιοριστεί ποιες ευρωπαϊκές πόλεις εξερευνώνται ευκολότερα με τα πόδια, η έρευνα ανέλυσε τη μέση απόσταση μεταξύ των πέντε πιο δημοφιλών αξιοθέατων σε κάθε προορισμό, καθώς και τη υψομετρική διαφορά, τον εκτιμώμενο χρόνο μετακίνησης και τον αριθμό βημάτων.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις εύκολα προσβάσιμες με τα πόδια.

Στο πλαίσιο της έρευνας της Radical Storage, διαπιστώθηκε ποιες πόλεις είναι οι λιγότερο περπατήσιμες, καθώς συχνά υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στα αξιοθέατα, μη ρεαλιστικός αριθμός βημάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούνται επιπλέον μέσα μεταφοράς για να ολοκληρωθεί η διαδρομή.

Η έρευνα έδειξε ότι το Όσλο, στη Νορβηγία, κατατάσσεται ως η λιγότερο περπατήσιμη πόλη της Ευρώπης.

Η Μασσαλία στη Γαλλία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις λιγότερο περπατήσιμες πόλεις, ενώ το Ελσίνκι στη Φινλανδία έρχεται τρίτο.

Οι 10 πιο περπατήσιμες πόλεις της Ευρώπης: