Πώς θα καταλάβουμε αν το ψάρι έχει χαλάσει

Δεν είστε σίγουροι ότι το κομμάτι του σολομού που ψωνίσατε είναι ακόμη φρέσκο, ή εκείνο το ψάρι που ψήσατε προχθές είναι ακόμη ασφαλές προς κατανάλωση;

Αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να τσεκάρετε για να καταλάβετε αν το ψάρι είναι ακόμη καλό.

Για πόσο καιρό διατηρείται ένα ψάρι;

Σε γενικές γραμμές ένα ψάρι μπορεί να κρατήσει από δυο μέρες μέχρι αρκετούς μήνες κι αυτό εξαρτάται από ένα σωρό παράγοντες, όπως αν το ψάρι είναι φρέσκο, κατεψυγμένο ή μαγειρεμένο.

Για την ασφάλειά μας, καλό είναι να επιλέξουμε το πιο φρέσκο ψάρι, οπότε θα προσέξουμε να έχει μια καθαρή, πελαγίσια μυρωδιά, μια λαμπερή σάρκα και καθαρά μάτια.

Στην περίπτωση που αγοράσετε συσκευασμένο ψάρι ελέγξτε καλά τις ημερομηνίες πώλησης και πετάξτε το ψάρι που έχει μείνει στο ψυγείο για περισσότερες από δύο ημέρες ή έχει καταψυχθεί για 6 έως 9 μήνες. Όσο για το μαγειρεμένο ψάρι, πετάξτε ό,τι έχει μείνει στο ψυγείο για περισσότερες από τρεις ημέρες ή στην κατάψυξη για περισσότερους από τρεις μήνες.

Πώς θα καταλάβετε ότι το ωμό ψάρι έχει χαλάσει

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι ένα ωμό ψάρι έχει χαλάσει:

Βαριά μυρωδιά αμμωνίας

Θολά μάτια

Γκρίζο χρώμα

Μώλωπες

Πώς θα καταλάβετε ότι το μαγειρεμένο ψάρι έχει χαλάσει

Αν δεν καταναλώσετε όλο το ψάρι που μαγειρέψατε καλό είναι να το βάλετε στο ψυγείο σε δοχείο που κλείνει αεροστεγώς. Ο κανόνας λέει ότι διατηρείται στο ψυγείο έως 3 ημέρες. Σε αυτό θα σας οδηγήσουν και πάλι οι αισθήσεις σας, όπως η οσμή και η όψη. Μια έντονη μυρωδιά, μια στεγνή υφή και μούχλα είναι σημάδια ότι το ψάρι έχει χαλάσει. Αν έχετε αμφιβολίες καλύτερα πετάξτε το.

Πόσο διατηρείται το ψάρι στο ψυγείο;

Το μαγειρεμένο ψάρι κρατά έως τρεις ημέρες στο ψυγείο ενώ το ωμό θα πρέπει να μαγειρευτεί ή να μπει στην κατάψυξη μέσα σε 2 ημέρες.

Πόσο διατηρείται το ψάρι στην κατάψυξη

Τα φιλέτα ψαριού μπορεί να συντηρηθούν στην κατάψυξη από 6 έως 12 μήνες. Το μαγειρεμένο ψάρι μπορεί να μείνει στην κατάψυξη έως τρεις μήνες.

Τι κάνουμε με το χαλασμένο ψάρι

Αν είστε σίγουροι ότι έχετε ένα χαλασμένο ψάρι, πετάξτε το και πλύντε καλά τα χέρια σας, καθώς και όλες τις επιφάνειες που ήρθαν σε επαφή με αυτό για να αποφύγετε τη μετάδοση μικροβίων.

πηγή cantina.protothema.gr