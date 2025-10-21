Ψάρια και θαλασσινά: Ποια είναι τα πιο θρεπτικά;

Η πλειόνοτητα των καταναλωτών προτιμούν να ενσωματώνουν στo διατροφικό τους μενού, τρόφιμα όπως πουλερικά και θαλασσινά, περιορίζοντας τα έτοιμα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Σύμφωνα με το ygeiamou.gr τα πουλερικά και τα ψάρια εν συγκρίσει με το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας και τα αλλαντικά σχετίζονται βάσει ερευνών, με μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου, διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Σε ό,τι αφορά τα ψάρια και τα θαλασσινά, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι επιλέγουν ψάρια όπως ο σολομός ή ο τόνος. Και όμως σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Harvard, Christofer Golden, μικρά ψάρια όπως οι σαρδέλες, αλλά και τα στρείδια, τα μύδια, η ρέγγα, το σκουμπρί και τα οστρακοειδή, εκτός από πιο θρεπτικές είναι και περισσότερο οικολογικές επιλογές σε σχέση με τα ζωικά τρόφιμα.

Ποιος ο λόγος να τρώμε μικρά ψάρια;

Ψάρια όπως ο γαύρος, η ρέγγα, το σκουμπρί, η σαρδέλα πέρα από υπερπηγές θρεπτικών στοιχείων (σίδηρος, ψευδάργυρος, Βιταμίνη Β12, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα), μειώνουν τις φλεγμονές και επαναφέρουν την ισορροπία λιπιδίων του αίματος. Τα μικρά ψάρια είναι επίσης πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D, σύμφωνα με το καθηγητή Golden. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι αυτά τα θαλασσινά, περιέχουν ελάχιστα βαρέα μέταλλα όπως ο υδράργυρος και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) σε αντιδιαστολή με τα μεγάλα ψάρια (ξιφίας, τόνος), τα οποία ακριβώς επειδή τρέφονται με μικρότερα πολλαπλασιάζουν το συνολικό όγκο των τοξινών στον οργανισμό τους. Η απευθείας διατροφή των ψαριών αυτών είναι και φιλική προς το περιβάλλον σε αντίθεση με τα ιχθυάλευρα (που συνήθως εκτρέφουν σολομούς ιχθυοτροφείου).

Τα μαλάκια και τα οφέλη τους

Τα δίθυρα ή μαλάκια είναι υδρόβια πλάσματα με δύο κελύφη (μύδια, στρείδια, χτένια). Αποτελούν καλές πηγές πρωτεΐνης και είναι χαμηλά σε λιπαρά. Ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη Β12 που διαθέτουν, βοηθούν τόσο στην διατήρηση της υγείας του ανοσοποιητικού όσο και στο σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρουν οξυγόνο, αλλά και στη θωράκιση του νευρικού συστήματος. Σύμφωνα ωστόσο, με τον καθηγητή Golden, θα πρέπει οι καταναλωτές να φροντίζουν την ασφαλή προετοιμασία τους και να κάνουν καλή έρευνα αγοράς, επειδή είναι τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα.