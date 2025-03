Τα ψάρια κάνουν τα παιδιά πιο έξυπνα και κοινωνικά - Πόσο πρέπει να τρώνε;

Η τακτική κατανάλωση ψαριών δεν υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία του εγκεφάλου—πιθανώς βελτιώσει και τις κοινωνικές δεξιότητες στα παιδιά, σύμφωνα με μια μακροχρόνια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που έτρωγαν ελάχιστο έως και καθόλου ψάρι ήταν πιο πιθανό να δυσκολεύονται με προκοινωνικές συμπεριφορές, σε σύγκριση με εκείνα που τα έτρωγαν πιο τακτικά.

Πώς μπορεί το ψάρι να βοηθήσει τα παιδιά με τις νοητικές και τις κοινωνικές τους δεξιότητες – Ποια η ιδανική μερίδα

Τα ψάρια είναι από καιρό γνωστά ως υπερτροφές, καθώς είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και απαραίτητες βιταμίνες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη του εγκεφάλου. Αλλά πέρα από τη βελτίωση της μνήμης και της γνωστικής λειτουργίας, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι τα ψάρια μπορεί επίσης να παίξουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά.

Μια μακροχρόνια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έτρωγαν λίγο έως και καθόλου ψάρι ήταν σημαντικά πιο πιθανό να εμφανίσουν ασθενέστερες κοινωνικές συμπεριφορές σε σύγκριση με εκείνα που τα κατανάλωναν τακτικά.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη μελέτη Children of the 90s, η οποία παρακολουθεί χιλιάδες οικογένειες για δεκαετίες. Τα ευρήματά τους ενισχύουν τα οφέλη των θαλασσινών πλούσιων σε ωμέγα-3—όπως ο σολομός, το σκουμπρί και οι σαρδέλες—στην προώθηση προκοινωνικών συμπεριφορών όπως το να μοιράζονται με άλλους, να είναι συνεργάσιμα και να έχουν ενσυναίσθηση.

Οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένου του NHS, συνιστούν τα παιδιά να καταναλώνουν τουλάχιστον δύο μερίδες ψάρι την εβδομάδα για να μεγιστοποιήσουν αυτά τα οφέλη. Ενώ ορισμένοι γονείς μπορεί να διστάζουν γιατί ανησυχούν για τους ρύπους που βρίσκονται στα ψάρια, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων—ειδικά όταν κάνουν επιλογές με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο.

Με αυξανόμενες ενδείξεις που συνδέουν την κατανάλωση ψαριών με βελτιωμένη συμπεριφορική και γνωστική ανάπτυξη, οι ερευνητές παροτρύνουν τους γονείς να ενσωματώσουν περισσότερα θαλασσινά στη διατροφή των παιδιών τους, θέτοντάς τους σε θέση να έχουν ισχυρότερες κοινωνικές συνδέσεις και μακροχρόνια υγεία του εγκεφάλου.

Ψάρια: Οφέλη για την υγεία σε παιδιά και εφήβους

Η ενσωμάτωση ψαριών στη διατροφή των παιδιών και των εφήβων προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία:

Αναπτύσσουν τον εγκέφαλο: Τα ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως το DHA και το EPA, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη γνωστική λειτουργία.

Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά: Τα ψάρια παρέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα, συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης D, της βιταμίνης B2 (ριβοφλαβίνη), του ασβεστίου, του φωσφόρου, του σιδήρου, του ψευδαργύρου, του ιωδίου, του μαγνησίου και του καλίου, τα οποία υποστηρίζουν τη συνολική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Μειώνουν τον κίνδυνο αλλεργικών νοσημάτων: Η πρώιμη κατανάλωση ψαριών έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης αλλεργικών καταστάσεων όπως το άσθμα και το έκζεμα.

Βελτιώνουν τη γνωστική απόδοση: Μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική κατανάλωση ψαριών συνδέεται με καλύτερη ακαδημαϊκή απόδοση και βαθμολογίες γνωστικών τεστ μεταξύ των εφήβων.

Για να μεγιστοποιηθούν αυτά τα οφέλη, συνιστάται τα παιδιά και οι έφηβοι να καταναλώνουν θαλασσινά τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, εστιάζοντας σε ποικιλίες χαμηλής περιεκτικότητας σε υδράργυρο, όπως ο σολομός, οι γαρίδες, ο μπακαλιάρος και το γατόψαρο.

Η κατανάλωση ψαριών αναπτύσσει τον εγκέφαλο

Η κατανάλωση ψαριών πλούσιων σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως το DHA, υποστηρίζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών και των εφήβων ενισχύοντας τις γνωστικές λειτουργίες και προάγοντας τις κοινωνικές συμπεριφορές. Μελέτες δείχνουν ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη βελτίωση της μνήμης, της προσοχής και της συνολικής ψυχικής ευεξίας.

Επιπλέον, η τακτική κατανάλωση ψαριών έχει συσχετιστεί με καλύτερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και μειωμένη υπερκινητικότητα στα παιδιά. Η ενσωμάτωση ψαριών στη διατροφή παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που είναι κρίσιμα για τη βέλτιστη υγεία του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Η κατανάλωση ψαριών μπορεί να βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες στα παιδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η κατανάλωση ψαριών θα μπορούσε να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες στα παιδιά, σύμφωνα με μια μακροχρόνια μελέτη που παρακολουθεί παιδιά στην Αγγλία. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ δήλωσαν ότι τα θαλασσινά είναι μια πλούσια πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, σεληνίου και ιωδίου, που είναι γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη γνωστική λειτουργία.

Οι ερευνητές τους χρησιμοποίησαν δεδομένα από την εμβληματική μελέτη Children of the 90s, η οποία παρακολούθησε την υγεία των παιδιών, των γονέων τους και τώρα 6.000 εγγονιών. Τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο European Journal of Nutrition έδειξαν ότι τα παιδιά που δεν έτρωγαν ψάρια ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν χειρότερη προκοινωνική συμπεριφορά. Η «προκοινωνική» συμπεριφορά περιλαμβάνει φιλικές αλληλεπιδράσεις, αλτρουισμό και το να μοιράζονται τα πράγματά τους με τους συμμαθητές και τους φίλους τους.

Το NHS αναφέρει ότι μια «υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μερίδες ψάρι την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας μερίδας λιπαρού ψαριού – όπως σολομός, σκουμπρί ή σαρδέλες. Συμβουλεύει τους γονείς να δίνουν στα παιδιά τουλάχιστον μία μερίδα λιπαρού ψαριού την εβδομάδα, αλλά «καθώς τα λιπαρά ψάρια μπορεί να περιέχουν χαμηλά επίπεδα ρύπων που μπορούν να συσσωρευτούν στο σώμα, τα αγόρια δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από τέσσερις μερίδες λιπαρού ψαριού την εβδομάδα και τα κορίτσια όχι περισσότερες από δύο μερίδες την εβδομάδα», αναφέρεται σύμφωνα με το Mirror.

Η βρετανή συγγραφέας Δρ Caroline Taylor δήλωσε «Όταν υπάρχουν αντικρουόμενες συμβουλές, μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποια είναι η καλύτερη πορεία δράσης. Οι προηγούμενες μελέτες μας έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ψαριών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη του παιδιού».

«Αυτό έχει επίσης διαπιστωθεί σε χώρες όπου η κατανάλωση ψαριών είναι υψηλότερη από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο, επομένως η ενθάρρυνση της κατανάλωσης ψαριών είναι πιθανό να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη του παιδιού. Τα στοιχεία μας για τη σύνδεση της κατανάλωσης ψαριών στα παιδιά με την καλύτερη συμπεριφορική ανάπτυξη είναι σαφή και συνιστούμε έντονα στους γονείς να παρέχουν τουλάχιστον δύο μερίδες ψάρι την εβδομάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS».

Ποια είναι η ιδανική μερίδα που βελτίωσε τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 7,2% των παιδιών δεν έτρωγαν καθόλου ψάρια κάθε εβδομάδα, το 63,9% έτρωγαν 1 έως 190 γραμμάρια την εβδομάδα και το 28,9% κατανάλωναν περισσότερα από 190 γραμμάρια ψάρι κάθε εβδομάδα – ή περισσότερες από δύο μερίδες.

Οι ψαροκροκέτες ή παρόμοια σκευάσματα ψαριού με ψωμί – αποτελούσαν το 46% της μέσης συνολικής κατανάλωσης θαλασσινών. Στην ηλικία των επτά ετών, τα παιδιά που δεν κατανάλωναν ψάρια, σε σύγκριση με εκείνα που κατανάλωναν τουλάχιστον 190 γραμμάρια ψάρια κάθε εβδομάδα, ήταν 35% πιο πιθανό να εμφανίσουν «υποβέλτιστη προκοινωνική συμπεριφορά». Αυτό αυξήθηκε σε 43% μεταξύ των εννέα ετών.

«Ελπίζουμε ότι αυτά τα ευρήματα θα ενθαρρύνουν τους γονείς να δώσουν στα παιδιά τους το καλύτερο πιθανό ξεκίνημα στη ζωή», πρόσθεσε η Δρ Taylor. Η μελέτη Children of the 90s ξεκίνησε να στρατολογεί έγκυες γυναίκες μεταξύ Απριλίου 1991 και Δεκεμβρίου 1992 και έχει οδηγήσει σε πολλές ανακαλύψεις σχετικά με την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα μωρά μπορούν να κοιμούνται με ασφάλεια στην πλάτη τους και εντόπισε γονίδια που μπορεί να προκαλέσουν παχυσαρκία.

Το άρθρο συνοπτικά

Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων: Παιδιά που καταναλώνουν ψάρια τακτικά εμφανίζουν καλύτερη προκοινωνική συμπεριφορά, όπως συνεργασία και επικοινωνία.

Θρεπτικά συστατικά για ανάπτυξη: Τα ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα-3, σελήνιο και ιώδιο, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς.

Σύσταση NHS: Τα παιδιά πρέπει να καταναλώνουν τουλάχιστον δύο μερίδες ψαριού την εβδομάδα, και κυρίως λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός, σκουμπρί).

Μελέτη Πανεπιστημίου Μπρίστολ: Δείχνει ότι τα παιδιά που δεν τρώνε ψάρια έχουν 35-43% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κοινωνικές δυσκολίες.

Πηγή: oloygeia.gr