Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

2 Ιανουαρίου: Τι ισχύει για καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

2 Ιανουαρίου: Τι ισχύει για καταστήματα,...

Δεν είναι επίσημη αργία

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφουν σταδιακά από αύριο, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, κάποιοι εργαζόμενοι, μετά την Πρωτοχρονιά.

Η 2α Ιανουαρίου, όμως, δεν αποτελεί επίσημη αργία, αν και παραδοσιακά τα εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να μείνουν κλειστά, είτε για να ξεκουραστούν οι υπάλληλοί τους, είτε για να γίνει η απογραφή των αποθεμάτων.

Τα καταστήματα στην Πάτρα

Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά
Τρίτη 6/1/2026: Αργία (Θεοφάνεια)

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ -με κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούν μέσω των επίσημων ιστοσελίδων- αναφέρουν, επίσης, πως θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου.

Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΒ Βασιλόπουλος: Δείτε εδώ
Μy Market: Δείτε εδώ
Γαλαξίας: Δείτε εδώ
LIDL: Δείτε εδώ
Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τι ισχύει για τις τράπεζες
Καθώς δεν πρόκειται για αργία, ανοιχτές θα είναι στις 2 Ιανουαρίου και όλες οι τράπεζες.

Στην περίπτωση των Δήμων, το εάν θα υπάρχει εξυπηρέτηση του κοινού τη δεύτερη ημέρα του έτους, αποφασίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σε αυτές τις περιοχές άλλαξαν χρονιά, χωρίς... ρεύμα!

Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εμπορικά Καταστήματα Σούπερ Μάρκετ Τράπεζες

Ειδήσεις