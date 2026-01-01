2 Ιανουαρίου: Τι ισχύει για καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφουν σταδιακά από αύριο, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, κάποιοι εργαζόμενοι, μετά την Πρωτοχρονιά.

Η 2α Ιανουαρίου, όμως, δεν αποτελεί επίσημη αργία, αν και παραδοσιακά τα εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να μείνουν κλειστά, είτε για να ξεκουραστούν οι υπάλληλοί τους, είτε για να γίνει η απογραφή των αποθεμάτων.

Τα καταστήματα στην Πάτρα

Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

Τρίτη 6/1/2026: Αργία (Θεοφάνεια)

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ -με κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούν μέσω των επίσημων ιστοσελίδων- αναφέρουν, επίσης, πως θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου.

Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δείτε εδώ

Μy Market: Δείτε εδώ

Γαλαξίας: Δείτε εδώ

LIDL: Δείτε εδώ

Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τι ισχύει για τις τράπεζες

Καθώς δεν πρόκειται για αργία, ανοιχτές θα είναι στις 2 Ιανουαρίου και όλες οι τράπεζες.

Στην περίπτωση των Δήμων, το εάν θα υπάρχει εξυπηρέτηση του κοινού τη δεύτερη ημέρα του έτους, αποφασίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή.