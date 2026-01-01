2 Ιανουαρίου: Τι ισχύει για καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Δεν είναι επίσημη αργία
Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφουν σταδιακά από αύριο, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, κάποιοι εργαζόμενοι, μετά την Πρωτοχρονιά.
Η 2α Ιανουαρίου, όμως, δεν αποτελεί επίσημη αργία, αν και παραδοσιακά τα εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να μείνουν κλειστά, είτε για να ξεκουραστούν οι υπάλληλοί τους, είτε για να γίνει η απογραφή των αποθεμάτων.
Τα καταστήματα στην Πάτρα
Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά
Τρίτη 6/1/2026: Αργία (Θεοφάνεια)
Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ -με κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούν μέσω των επίσημων ιστοσελίδων- αναφέρουν, επίσης, πως θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου.
Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΒ Βασιλόπουλος: Δείτε εδώ
Μy Market: Δείτε εδώ
Γαλαξίας: Δείτε εδώ
LIDL: Δείτε εδώ
Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ
Τι ισχύει για τις τράπεζες
Καθώς δεν πρόκειται για αργία, ανοιχτές θα είναι στις 2 Ιανουαρίου και όλες οι τράπεζες.
Στην περίπτωση των Δήμων, το εάν θα υπάρχει εξυπηρέτηση του κοινού τη δεύτερη ημέρα του έτους, αποφασίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή.
