Πάτρα: Σε αυτές τις περιοχές άλλαξαν χρονιά, χωρίς... ρεύμα!

Την Πρωτοχρονιά του 2026 αρκετές περιοχές της Πάτρας, όπως η Παραλία, η Οβρυά και το Μιντιλόγλι, βρέθηκαν αντιμέτωπες με διακοπή ρεύματος λίγη ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου.

Σχεδόν μισή ώρα μετά την είσοδο στο νέο έτος, οι κάτοικοι είδαν τα φώτα να σβήνουν, διακόπτοντας προσωρινά το γιορτινό τραπέζι και τις εορταστικές τους εκδηλώσεις.

Πολλοί από τους κατοίκους επικοινώνησαν με το τμήμα βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ, όπου τους ενημέρωσαν μέσω ηχογραφημένου μηνύματος για την ύπαρξη βλάβης και ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμενόταν μέσα στο επόμενο τρίωρο. Τελικά, το ρεύμα επανήλθε στις περιοχές αυτές γύρω στις 5 τα ξημερώματα.