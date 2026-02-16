Έρχεται 24ωρη κακοκαιρία - Σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος - Η πρώτη εκτίμηση για Καθαρά Δευτέρα

«Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα θα είναι σύμμαχος με λίγο περισσότερο κρύο», η πρώτη εκτίμηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Νέα κακοκαιρία ξεκινά από το βράδυ της Δευτέρας (16/02/2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για τουλάχιστον ένα 24ωρο, ενώ θα χτυπήσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας η κακοκαιρία θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά και θα περιλαμβάνει βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Συγκεκριμένα στην ανάρτηση αναφέρει: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την αδριατική με κέντρο 990hpa φέρνει 24ώρη ισχυρή κακοκαιρία. Μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλη μία ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά. Σε γενικές γραμμές η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη το βόρειο και ανατολικό αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Οι περιοχές όμως που θα επηρεάσει ιδιαίτερα με ραγδαιότητες και μεγάλη ύψη βροχής είναι:

Πελοπόννησος ( δυτική και νότια ),Αιτωλοακαρνανία, κεντρικό Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα),νότια Κρήτη, ανατολικό-βορειοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα. Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη με επικρατέστερες διευθύνσεις: οι βορειοδυτικές στο Ιόνιο, και οι νοτιο-δυτικές στο νότιο Αιγαίο. Εξασθενούν την Τετάρτη το μεσημέρι.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=338&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1874606506507866%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="338" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Μικρή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και τα χιόνια θα είναι λίγα και στα ορεινά. Αττική: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες ( φυσιολογικές) κυρίως Τρίτη μεσημέρι- απόγευμα. Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος με λίγο περισσότερο κρύο». Σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος την Τρίτη

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκαν τέσσερις περιοχές της χώρας (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος) λόγω της κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που αναμένεται να εκδηλωθούν από αύριο Τρίτη (17.2.26). Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η νέα κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους από το απόγευμα της Δευτέρας τη Λέσβο και τη Χίο και από την Τρίτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου Πελάγους και Ήπειρο. live η πορεία του καιρού

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=38.248&lon=21.731&detailLat=38.248&detailLon=21.731&width=650&height=450&zoom=5&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu=&message=&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>