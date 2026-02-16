Εθελοντική αιμοδοσία στο Λύκειο Φαρρών Ερυμάνθου

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π "Ο Άγιος Ανδρέας" και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Λύκειο Φαρρών Ερυμάνθου, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09.30-13.30 σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.

Οι μαθητές σηκώνουν τη σημαία της προσφοράς μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς τους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αγαπητοί μαθητές η Εθελοντική Αιμοδοσία χρειάζεται το δικό σας χαμόγελο, τη δύναμη σας και την καρδιά σας!

Κάθε σταγόνα αίματος που δίνετε δίνει ελπίδα δίνει αγάπη σώζει ζωές!!

Δείχνει ότι η νέα γενιά στηρίζει την προσφορά και την αλληλεγγύη!!

Εσείς είστε η καρδιά και το μέλλον της Εθελοντικής Αιμοδοσίας!!

Γίνετε και εσείς Εθελοντές Αιμοδότες και νιώστε τη χαρά της προσφοράς, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το κόσμο λίγο καλύτερο!

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».