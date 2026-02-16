Η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ είχε αναγορευτεί Επίτιμη Διδάκτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

H σπουδαία Βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ που είχε διατελέσει και Πρύτανης στη Σορβόννη στη Γαλλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών (ήταν γεννημένη στις 29 Αυγούστου 1926 στην Αθήνα) και η είδηση προξένησε πανελλήνια συγκίνηση και θλίψη. Η σπουδαία αυτή επιστήμων με τον ωραίο, κατανοητό και από τον απλό πολίτη, λόγο, είχε αναγορευτεί Επίτιμη Διδάκτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών πριν από περίπου 10 χρόνια.

Η τελετή της αναγόρευσης της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ σε Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας είχε λάβει χώρα στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου 2016 στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Η Πρύτανις Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Καθηγήτρια Βυζαντινολογίας, όπως είδαμε στο ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου, αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από πρόταση του Τμήματος Ιατρικής. Την εκδήλωση είχαν προσφωνήσει η Πρύτανις του Πανεπιστημίου, Kαθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Kαθηγητής Δ. Καρδαμάκης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Kαθηγητής Δ. Γούμενος.

Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης είχε παρουσιάσει η επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας Ειρήνη Σοφία Κιαπίδου (Τμήμα Φιλολογίας), και ακολούθησε η αναγόρευση της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ σε Επίτιμη Διδάκτορα και η περιένδυσή της από την Πρύτανι. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης ολοκληρώθηκε με την ομιλία της κ. Γλύκατζη-Αρβελέρ, με θέμα «Βυζάντιο και Ελληνική Ταυτότητα», ένα θέμα που είχε ασχοληθεί επιστημονικά και είχε γράψει και πολλά βιβλία αποκαθιστώντας τη μεγάλη σημασία σε πολιτιστικό και ιστορικό επίπεδο του Βυζαντίου και της συνέχειας της Ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Ακόμα ανατρέχοντας στο αρχείο μας, είσαμε πως την προηγούμενη μέρα, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο των δράσεων του, σε συνεργασία & με τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, είχε διοργανώνει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, εκδήλωση με θέμα «Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο» με κεντρική ομιλήτρια την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Ακαδημαϊκό, πρ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Σορβόννης, Βυζαντινολόγο και Ιστορικό.

Η εκλιπούσα, μία λαμπρή, φωτεινή επιστήμων και μυαλό, έχαιρε παγκόσμιας αναγνώρισης και εκτίμησης και όπως έχει γραφτεί, υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967, και η πρώτη γυναίκα Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του, το 1976.