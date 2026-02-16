Πάτρα: Εκδήλωση του Ωρίωνα με θέμα, Είναι αληθινά τα χρώματα στις αστροφωτογραφίες;

Συνεχίζεται ο κύκλος ομιλιών της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας "Ωρίων" που φιλοξενούνται από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Όπως ανφέρει η σχετική ανακοίνωση, σας προσκαλούμε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 20:00 σε μια βραδιά που θα μας απαντήσει αν τα χρώματα που βλέπουμε στις αστροφωτογραφίες είναι αληθινά. Ομιλητής ο Δρ. Θέμος Κάλλος.

Περίληψη:

Αν έχετε θαυμάσει ποτέ μια εντυπωσιακή αστροφωτογραφία και έχετε αναρωτηθεί αν τα χρώματα αυτά είναι πραγματικά και θα τα βλέπατε έτσι αν ήσασταν πιο κοντά, αυτή η ομιλία είναι για εσάς! Θα δούμε πώς τα άστρα και τα νεφελώματα εκπέμπουν φως με συγκεκριμένα χρώματα, αλλά και γιατί τα μάτια μας δεν μπορούν πάντα να τα δουν. Θα εξηγήσουμε πώς επεξεργάζονται οι φωτογραφίες σε όλες τις κάμερες, όπως αυτές των κινητών τηλεφώνων, και τι σε τι διαφέρει το Hubble. Στο τέλος θα καταλάβουμε πως τα χρώματα δεν είναι απαραίτητα φανταστικά, αλλά ένας τρόπος να κατανοήσουμε καλύτερα το Σύμπαν.

Βιογραφικό ομιλητή:

Ο Θέμος Κάλλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο ΕΜΠ, και στη συνέχεια έκανε διδακτορικό στο University of Southern California στο Los Angeles πάνω σε επιταχυντές πλάσματος. Από το 2011 ζει στο Λονδίνο και αναπτύσει νέες deep-tech τεχνολογίες. Είναι οικοδεσπότης του podcast επιστήμης και τεχνολογίας notatop10.fm

Facebook event: https://www.facebook.com/events/4224898767765456

Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης του Ωρίωνα, είναι η αίθουσα 026 που βρίσκεται στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές και ελεύθερες για όλο το κοινό όπως και όλες οι εκδηλώσεις του συλλόγου.