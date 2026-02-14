Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 16 έως 21/2

Εκθέσεις, δράσεις για παιδιά και εκδηλώσεις πρωταγωνιστούν αυτήν την εβδομάδα στο Πολύεδρο
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 16/2/2026 έως 21/2/2026.
Συνεχίζεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.
Πέμπτη 19 (6:00 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή» Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας…
Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!
Σάββατο 21 (10:30-12:30): «Αποκριάτικα καπέλα» Εκπαιδευτική δράση για παιδιά
Παίζουμε και δημιουργούμε αποκριάτικα καπέλα με πολλά και διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά.
Σάββατο 21 (12 μ.μ.): «Bal Μasqué Art -Τέχνη και καλλιτέχνες σε κορνίζα»
Μεσημεριανό πάρτι στο Πολύεδρο, με φίλους, καλλιτέχνες και καρναβαλιστές.
Δυναμική παρουσία του Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής σε καρναβαλικές και παιδικές σκηνές
Πάτρα: Ο Piazzola «συναντά» τον Schnitke και τον Morricone
Με μεγάλη επιτυχία οι παραστάσεις του «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»
