Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 16 έως 21/2

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 16/2/2026 έως 21/2/2026.

Συνεχίζεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.

Πέμπτη 19 (6:00 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή» Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας…

Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Σάββατο 21 (10:30-12:30): «Αποκριάτικα καπέλα» Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

Παίζουμε και δημιουργούμε αποκριάτικα καπέλα με πολλά και διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά.

Σάββατο 21 (12 μ.μ.): «Bal Μasqué Art -Τέχνη και καλλιτέχνες σε κορνίζα»

Μεσημεριανό πάρτι στο Πολύεδρο, με φίλους, καλλιτέχνες και καρναβαλιστές.