Η Ισπανική ταινία "Ο Αιχμάλωτος" στις 19 Φεβρουαρίου στις Ελληνικές αίθουσες

Την ερχόμενη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer και της Filmtrade, η ταινία "Ο Αιχμάλωτος- El Cautivo-The Carptive" σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ.

Σενάριο: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, Αλεχάντρο Χερνάντεζ

Παίζουν οι: Χούλιο Πένια, Αλεσάντρο Μπόργκι, Μιγκέλ Ρελάν, Φερνάντο Τεχέρο, Λούνα Μπέροα.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άλεξ Καταλάν

Σκηνογραφία: Χουάν Πέντρο ντε Γκασπάρ

Μοντάζ: Καρολίνα Μαρτίνεζ Ουρμπίνα

Μουσική: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Διάρκεια: 134 λεπτά.

Διανομή: Filmtrade & Tanweer.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός των φιλμ "Η Θάλασσα Μέσα μου" με τον Ξαβιέ Μπαρδέμ (2004) και "Οι Άλλοι" με την Νικόλ Κίντμαν (2001), Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, επιστρέφει με την πραγματική ιστορία ενός από τους κορυφαίους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Μιγκέλ ντε Θερβάντες.

Αλγέρι, 1575. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ένας τραυματισμένος 28χρονος ναύτης του Ισπανικού Ναυτικού, κρατείται αιχμάλωτος από Οθωμανούς κουρσάρους. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα κι ένας σκληρός θάνατος τον περιμένει αν οι συμπατριώτες δεν καταφέρουν να πληρώσουν σύντομα τα λύτρα. Μέσα όμως στα στενά όρια του κελιού του, ο Θερβάντες ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο: την τέχνη της αφήγησης. Οι ιστορίες του, φτιαγμένες με αντοχή και ελπίδα, καθηλώνουν τους συγκρατούμενούς του και τραβούν την προσοχή του Χασάν, του αινιγματικού και φοβερού Μπέη του Αλγερίου. Καθώς γεννιέται μια μυστική σχέση ανάμεσα στον αιχμάλωτο και τον δεσμώτη του, οι υποψίες αυξάνονται μέσα σε μια πόλη που βράζει από εντάσεις και ο Θερβάντες, καθοδηγούμενος από μία ακλόνητη αισιοδοξία, καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο για την ελευθερία του.

Σύνοψη

Το 1575, ο νεαρός Μιγκέλ ντε Θερβάντες συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και πωλείται στον τρομερό Χασάν, Μπέη του Αλγερίου. Ενώ περιμένει την καταβολή λύτρων για την απελευθέρωσή του, ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο στην τέχνη της αφήγησης ιστοριών… Και καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο απόδρασης.

Ο 53χρονος Αλεχάντρο Αμενάμπαρ είναι από τη Χιλή και με την ταινία "Η θάλασσα μέσα μου" κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 2004.

Το «The Captive» είναι μία δραματική περιπέτεια Ισπανοϊταλικής συμπαραγωγής 2025.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ