Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης παρουσιάζεται για 1η φορά στο αθηναϊκό κοινό

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης συστήνεται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό με μια ανοιχτή παρουσίαση στο Θέατρο Καλλιρόης, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της βραδιάς θα παρουσιαστεί το Διαγωνιστικό Μέρος του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2025, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και την παράσταση «Το Όνειρο της Λέιλα», μια 30λεπτη σύνθεση που γεννήθηκε μέσα από το σεμινάριο υποκριτικής, αφήγησης και αυτοσχεδιασμού του Κώστα Γάκη. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το τρυφερό, αντιπολεμικό κείμενο της Αθηνάς Αρσένη, το οποίο δημιουργήθηκε στα εργαστήρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του 2ου Συμποσίου και Φεστιβάλ του παραπάνω Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί στις 20–22 Φεβρουαρίου 2026 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ).

Η παρουσίαση του διαγωνιστικού μέρους σηματοδοτεί την έναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα σε νέες θεατρικές φωνές, ιδέες και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα συναντηθούν στο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ελληνική θεατρική δημιουργία.

Συμμετοχές Θεατρικών Ομάδων (Διαγωνιστικό Μέρος 2025)

Στο Διαγωνιστικό Μέρος συμμετέχουν θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα:

Ήθως: Παπαδάκης Γιώργος, Κοντογεώργος Χρήστος, IDIÓTUS: Γιάννης Βενιζέλος, Νανά Παντελάδη, Ραψωδύο: Μαριαλένα Μπόη, Δέσποινα Μπισχινιώτη, Vox Echo: Ειρήνη Καρανάση, Αρετή Σταμούλη, Διφυείς Κόρες: Νυκταράκη Ματθία–Μαρία, Κωνσταντάκη Νικολέτα, Εκείνοι της Σκηνής: Αλέξανδρος Δάλλας, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, The Abstracts: Ελπίδα Μαρία Κατουρτσίδου, Δέσποινα Χονδρού, Μαντατοφόρες: Ρέα Τριανταφυλλίδη Μαραγκού, Ηλιάνα Παυλίδου, Elpenors: Ναυσικά Κοριαλού, Θάνος Τριανταφύλλου, RedNose: Βασίλης Τσιάκας, Κατερίνα Μπιλιούρη.

*Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2025 συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Ιθάκης, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων. Τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και υπό την αιγίδα του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Θέατρο Καλλιρόης την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ώρα έναρξης: 20:00

Επικοινωνία: [email protected]

