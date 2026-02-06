Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΘΕΑΤΡΟ

/

Πάτρα: Έρχεται ο stand-up κωμικός και μουσικός Αριστοτέλης Ρήγας με την 4η προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω»

Πάτρα: Έρχεται ο stand-up κωμικός και μο...

Το Σάββατο 14 & την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 21.00 στο θέατρο act

Ο Αριστοτέλης Ρήγας με την Stand up comedy & μουσική κωμωδία "Ιδέα δεν έχω" έρχεται στην Πάτρα στο θέατρο Act, στις σκάλες Γεροκωστοπούλου 65.

Θα παρουσιάσει την παράσταση του το Σάββατο 14 & την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2026.

Ώρα έναρξης: 21:00.

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά

Προπώληση 10 Ευρώ

https://tinyurl.com/wbtjv26y

Ο γνωστός και αγαπημένος stand-up comedian και μουσικός Αριστοτέλης Ρήγας επιστρέφει με την τέταρτη προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω». Γνωστός για το ευφυές χιούμορ, τα καταιγιστικά λογοπαίγνια και τη σατιρική του ματιά που αποφεύγει στερεότυπα και «φλερτάρει» με την πολιτική ορθότητα, παρουσιάζει την τέταρτη ολοκληρωμένη του δουλειά.

Δείτε εδώ την προηγούμενη παράστασή του «Και το όνομα αυτού» (2023): https://tinyurl.com/mwzh6fr

Δημιουργός του εξαιρετικά δημοφιλούς podcast και YouTube show «Είμαι Υπέρ», που έχει χτίσει φανατικό κοινό σε όλη την Ελλάδα, ο Ρήγας καταφέρνει να συνδυάζει καυστικό χιούμορ με κοινωνική παρατήρηση, προσφέροντας στον θεατή μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και… λίγο πιο έξυπνη από ό,τι περιμένει.

Ακούστε όλα τα επεισόδια του «Είμαι Υπέρ» στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/yc5yy64d

Μετά από sold-out εμφανίσεις στην Αθήνα και περιοδείες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, ο Αριστοτέλης Ρήγας φέρνει στην Ευρώπη μια παράσταση που αντικατοπτρίζει την προσωπική του ματιά, μια παράσταση οικεία και ταυτόχρονα ανατρεπτική, με χιούμορ που σέβεται και σατιρίζει με δεξιοτεχνία και δεν μοιάζει με καμία άλλη — εκτός από τις προηγούμενες παραστάσεις του Αριστοτέλη Ρήγα.

Τοποθεσία: Θέατρο Act Γεροκωστοπούλου 65.

Ημερομηνία: Σάββατο & Κυριακή 14 & 15 Φεβρουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:00.

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά.

Προπώληση: 10 Ευρώ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της πυροσβεστικής - Ο σωλήνας προπανίου είχε φθορά σε τρία σημεία

Στο φετινό Σάντανς προβλήθηκε η ταινία "Downhill Racer", 1ο ανεξάρτητο πρότζεκτ του Ρέντφορντ

Πάτρα: Stand-up comedy στο Θέατρο Act με τους Ρούλη Μπουραντά, Αλέξανδρο Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θέατρο Act Αριστοτέλης Ρήγας Stand Up Comedy
Culture
Θέατρο
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0398\u03ad\u03b1\u03c4\u03c1\u03bf Act","\u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03c4\u03ad\u03bb\u03b7\u03c2 \u03a1\u03ae\u03b3\u03b1\u03c2","Stand Up Comedy "]
820213
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Culture