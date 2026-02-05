Στο φετινό Σάντανς προβλήθηκε η ταινία "Downhill Racer", 1ο ανεξάρτητο πρότζεκτ του Ρέντφορντ

Το φετινό Sundance Film Festival, το δημιούργημα του αξέχαστου Αμερικανού ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού Robert Redford, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Παρκ Σίτι της Γιούτα την 1η Φεβρουαρίου 2026 και μία ακόμα ξεχωριστή στιγμή του ήταν η ειδική προβολή του φιλμ «Downhill Racer – Πρωταθλητής του ιλίγγου» παραγωγής 1969 σε σκηνοθεσία του Μάικλ Ρίτσι όπου πρωταγωνιστούσε ο Ρέντφορντ.

Η συγκεκριμένη ταινία ήταν ένα παθιασμένο πρότζεκτ για τον ανερχόμενο τότε Ρέντφορντ και η 1η του κινηματογραφική προσπάθεια ως παραγωγού, και όπως διαβάσαμε σε ένα ωραίο άρθρο της Lottie Elizabeth Johnson στο σάιτ www.deseret.com, ουσιαστικά έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατοπινή απόφαση του Ρέντφορντ να δημιουργήσει το 1981 το Sundance Institute με στόχο την προστασία της ανεξάρτητης κινηματογραφίας.

Η προβολή του εξαιρετικού αυτού φιλμ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Σάντανς, την περασμένη Παρασκευή 30/1/2026, με τους διοργανωτές του Sundance να το επιλέγουν όχι μόνο ως φόρο τιμής στη μνήμη του Ρέντφορντ αλλά και γιατί χάρη σε αυτή την ταινία, και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε ο Ρέντφορντ να βρει στούντιο να τον στηρίξει να την κάνει, ξεκίνησαν όλα για το μετέπειτα λαμπρό δημιούργημα του Σάντανς, της αποκαλούμενης «Μέκκας» του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Στο “Downhill Racer”, ο Ρέντφορντ υποδύεται τον David Chappellet, έναν φιλόδοξο και αλαζονικό αθλητή του αλπικού σκι με πάθος για τη νίκη και την πρωτιά αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο.

Ο μάλλον αντιπαθητικός αυτός ήρωας που ενσάρκωσε ο αλλοτινός ξανθός σταρ, σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες του, ένα αγροτόπαιδο με πάθος να γίνει πρωταθλητής που γίνεται μέλος της Αμερικανικής Ολυμπιακής ομάδας σκι, χαρακτηρίστηκε ως ένας χαρακτηριστικός αντιήρωας του Αμερικανικού σινεμά του ’60, αρχές του ’70. Ο αείμνηστος κριτικός Roger Ebert είχε γράψει για το «Downhill Racer» ότι περιγράφει ένα πλήρες όσο και τραγικό πορτρέτο και πως “ίσως είναι η καλύτερη ταινία με θέμα τον αθλητισμό χωρίς να είναι ακριβώς αθλητική ταινία”.

Ο Michael Ritchie γεννημένος το 1938 στο Wisconsin (έφυγε από τη ζωή στις 16/4/2001) συνεργάστηκε με τον Ρέντφορντ και στην πολιτική σάτιρα «Ο Υποψήφιος-The Candidate» το 1972.

Το σενάριο ήταν των James Salter, Oakley Hall.

Τα κοστούμια της θρυλικής Edith Head.

Όσο για το βασικό cast της ταινίας περιλάμβανε εκτός του Robert Redford, τον αείμνηστο Gene Hackman που είχε υποδυθεί τον προπονητή, την Camilla Sparv, και τους Karl Michael Vogler, Jim McMullan, Kathleen Crowley.

Όπως έγραψε το www.deseret.com, μπορεί το blockbuster γουέστερν φιλμ του Τζορτζ Ρόι Χιλ “Butch Cassidy and the Sundance Kid” να χάρισε στον Redford τεράστια δημοσιότητα και να τον καθιέρωσε σε νέο μεγάλο σταρ του Χόλιγουντ το 1969 και να «δάνεισε» το όνομα στο Ινστιτούτο και το Φεστιβάλ του Σάντανς, εν τούτοις ήταν η ταινία “Downhill Racer”, το 1ο ανεξάρτητο πρότζεκτ του Redford που βγήκε στις αίθουσες στον απόηχο της τεράστιας επιτυχίας του “Butch Cassidy and the Sundance Kid-Οι Δύο Ληστές” και άφησε ισχυρό αποτύπωμα & εντύπωση στον ίδιο τον ηθοποιό.

Ο Redford πάλεψε πολύ με το στούντιο της Paramount Pictures για να γίνει το φιλμ με το μπάτζετ να είναι πολύ συγκεκριμένο ενώ για οικονομία, είχαν ληφθεί κρυφά, ορίτζιναλ πλάνα από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας.

Εκτός της ταινίας «Πρωταθλητής του ιλίγγου», προβλήθηκε και ένα βίντεο 3 ½ λεπτών με πλάνα που έδειχναν τον Redford από το 2002 έως το 2018, στην επικοινωνία του με κινηματογραφιστές όπου εξηγούσε τα πάνω και κάτω από την παραγωγή του “Downhill Racer”. “Ήμουν απλά ένας ηθοποιός στην βιομηχανία του Χόλιγουντ και δεν υπήρχε ένα ανεξάρτητο περιβάλλον δημιουργίας, έτσι άρχισα να σκέφτομαι πως θα μπορούσα να πω τις δικές μου ιστορίες με το δικό μου τρόπο. Για αρχή επέλεξα ως θέμα έναν αθλητή του σκι καθώς θεώρησα πως οι ικανότητες ενός σκιέρ στο χιόνι διέθεταν ποίηση και κίνδυνο και αυτό μου φάνηκε συναρπαστικό”, είχε αναφέρει ο Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια τον περασμένο Σεπτέμβριο.

“Ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο πατέρας μου στην ταινία ήταν όλο ελαττώματα κι ατέλειες & ίσως η κινηματογραφική βιομηχανία να μην ήθελε να δει έναν μη τέλειο Bob Redford”, ανέφερε με νόημα η Έιμι Ρέντφορντ, μικρότερη κόρη του εκλιπόντος ηθοποιού, η οποία και είχε κεντρικό ρόλο & παρουσία στο φετινό Φεστιβάλ Σάντανς.

Μάλιστα η Έιμι Ρέντφορντ όπως είδαμε στο Γερμανικό περιοδικό Bunte & στο σάιτ vogue.com, υποδέχτηκε & φωτογραφήθηκε με την Meghan Markle και τον Πρίγκιπα Harry, οι οποίοι έκαναν μία εμφάνιση έκπληξη στο Sundance Film Festival, στην πρεμιέρα του «Cookie Queens», ενός νέου ντοκιμαντέρ όπου οι δυο τους είναι executive producers.

Παρόντες ήταν και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Σάντανς, Eugene Hernandez και η σκηνοθέτις της ταινίας, Alysa Nahmias.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ