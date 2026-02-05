Πάτρα: Το σαββατοκύριακο 7 και 8/2 το το 41ο Παιδαγωγικό Συνέδριο στη Χριστιανική Εστία

Ο τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου της Χριστιανικής Εστίας Πατρών προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει τις εργασίες του 41ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου με θέμα: Ελληνική Γλώσσα και Τεχνητή Νοημοσύνη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στη Χριστιανική Εστία Πατρών, στην οδό Μιαούλη 55-57, πλησίον της Κορίνθου στην Πάτρα.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Τομέως επιστημόνων της Χριστιανικής Εστίας:

• Στους ενδιαφερομένους παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο.

• Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρέχεται δυνατότητα για φύλαξη μικρών παιδιών.

Το 41ο Παιδαγωγικό Συνέδριο θα ξεκινήσει το Σάββατο 7/2 στις 17.30 με τον αγιασμό και χαιρετισμό από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο ενώ θα ακολουθήσει η ομιλία της κλινικής ψυχολόγου, διδάσκουσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Δρ. Μαρίας Θεοδωράτου-Μπέκου με θέμα Γλωσσική έκφραση και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές.

Την Κυριακή 8/2 οι εργασίες του Παιδαγωγικού Συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 16.30 με επικοινωνία με εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και θα ολοκληρωθούν στις 20.30 με ομιλία του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Στη φωτ. κάτω μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του 41ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου.