Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν…» στην πλατεία Γεωργίου

Ο χορός, κυρίαρχο και αναπόσπαστο στοιχείο του Πατρινού Καρναβαλιού, θα βρεθεί στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν» την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 18.00 στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία που χτυπά η καρδιά της μεγάλης μας γιορτής.

Ένα μικρό δείγμα της σπουδαίας δουλειάς στον τομέα της εκπαίδευσης που γίνεται στις σχολές χορού της πόλης, αλλά κυρίως τη νεανική ορμή, τη ζωντάνια, τη φρεσκάδα, τον παλμό και τις χορευτικές δεξιότητες των μελών των σχολών χορού-μικρών και μεγαλύτερων ηλικιών- θα απολαύσουμε από τη σκηνή της πλατείας Γεωργίου Α΄ σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή εκδήλωση που θα ανεβάσει το καρναβαλικό θερμόμετρο και θα δώσει το έναυσμα για τις επόμενες εκδηλώσεις και τις παρελάσεις του Καρναβαλιού μας.

Οι σχολές χορού σε αυτή την εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από πλούσιο καλλιτεχνικό θέαμα, εξωστρέφεια και διασκέδαση θα παρουσιάσουν ειδικά επιλεγμένες κεφάτες χορογραφίες σε κλασικό και σύγχρονο ύφος σε διάφορους μουσικούς ρυθμούς και είδη μεταφέροντας την αύρα τους στον κόσμο.

Συμμετέχουν (με σειρά εμφάνισης κατόπιν κλήρωσης) οι ακόλουθες Σχολές Χορού:

1. Dirty Dancing – Ελένη Ανδριοπούλου

2. Τέχνες εν χορώ Παναγιώτης Κατσίκης

3. Dream Dance Patras Μάγδα Κωστοπούλου

4. School of Ballet Βασιλική Ανδρικοπούλου

5. Fuego Dance Studio Νικόλ Δερματοπούλου

6. Σχολή χορού Ελευθερία Τσαφούλια

7. Dance Addiction by Manos Μάνος Σουρής

8. Poly΄s Dance Center Πόλυ Γιαννακοπούλου

9. Σχολή Χορού «Χορεύης» Εύη Αραβαντινού

10.Ekfrasis Performing Arts

11. Patrick Dance School



Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Δημήτρης Μουλίνος και τον καρναβαλικό τόνο θα διαμορφώσει ο dj Χρήστος Γιαννακόπουλος από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας.