Πάτρα: Έρχεται Έκθεση- διαγωνισμός μοντελισμού στο νέο λιμάνι, 6 - 7 - 8 Φεβρουαρίου

Ο μοντελισμός υπό κλίμακα είναι ένα σύνθετο χόμπι, μια δημιουργική διεργασία που συνδέει το παρελθόν με την τεχνική, την τέχνη και τη φαντασία.

Αποτελεί ένα παράθυρο στην ιστορία, επιτρέποντάς μας να μελετήσουμε και να αναδημιουργήσουμε γεγονότα, σκηνές ή οχήματα που καθόρισαν εποχές, προσφέροντας μια απτή σύνδεση με τον χρόνο. Παράλληλα, μέσα από τον μοντελισμό εμβαθύνει κανείς και στην τεχνολογία, καθώς η πιστή αναπαράσταση απαιτεί κατανόηση του σχεδιασμού, της εμφάνισης και της λειτουργίας των πρωτοτύπων. Ωστόσο, ο μοντελισμός δεν περιορίζεται σε ρεαλιστικές αναπαραστάσεις. Η φαντασία κυριαρχεί σε θεματολογίες sci-fi και fantasy, όπου ο δημιουργός πλάθει δικούς του κόσμους.

Ο μοντελισμός όπως θα συζητηθεί κατά την έκθεση αποτελεί, ίσως, μορφή εικαστικής τέχνης, όπου τεχνικές κατασκευής, ζωγραφικής, παλαίωσης και γλυπτικής μεταμορφώνουν άψυχα υλικά σε ζωντανά διοράματα.

Είναι, τελικά, εξαίρετο μέσο προσωπικής έκφρασης, ένας τρόπος να αφηγηθεί κανείς ιστορίες και να αποτυπώσει το μεράκι του μέσα από τη λεπτομέρεια.

Στην 14η έκθεση – διαγωνισμό μοντελισμού από τον Σύλλογο Φίλων Μοντελισμού Πάτρας (ΠΑΣΥΦΙΜΟΝ), με την ενεργή στήριξη του μεγάλου χορηγού Baris Light και του ΟΛΠΑ (Οργανισμού Λιμένος Πάτρας) θα παρουσιαστούν μοντελιστικά εκθέματα όλων των ειδών, με δημιουργούς από ολόκληρη την Ελλάδα, μα και από την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Μοντελιστικά καταστήματα θα δώσουν τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε μοντέλα και σε υλικά και εργαλεία, ενώ έχουν προγραμματιστεί τρεις επιμέρους ομιλίες – σεμινάρια περί: (α) κατασκευής «σωστού» Ελληνικού αεροσκάφους Phantom, (β) γεωπολιτικής στρατηγικής και (γ) μοντελισμού ως εικαστικής τέχνης.

Παρόντας θα είναι επίσης ο δημοφιλής προσομοιωτής αεροσκάφους F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, με στελέχη της να καθοδηγούν και να εξηγούν τα πάντα, σε μικρούς και μεγάλους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Κτίριο Β1 στο Νέο Λιμάνι, μεταξύ 6 – 7 και 8 Φεβρουαρίου (Παρασκευή και Σάββατο 9:00 το πρωί με 9:00 το βράδυ και την Κυριακή 9:00 το πρωί με 4:00 το απόγευμα).