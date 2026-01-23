Προβολή της ταινίας "Νευρικός Εραστής-Annie Hall" στην ενότητα Σινεμά με τον Φρόυντ

Back to Top
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17.00 στον Κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101) στην Αθήνα

«Σινεμά με τον Φρόυντ». Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Κινηματογράφο
Τριανόν στην οδό Κοδριγκτώνος & Πατησίων στην Αθήνα, διοργανώνει για δέκατη (10η) συνεχή χρονιά τον επιτυχημένο κύκλο προβολών «Σινεμά με τον Φρόυντ», με θέμα για τη σεζόν 2025–2026 τον Ναρκισσισμό.

Ο κύκλος συνεχίζεται με την προβολή της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας "Νευρικός Εραστής/ Annie Hall" του Woody Allen (διάρκεια 93 λεπτά, Αμερικανική παραγωγή 1977) αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 & ώρα: 17.00.

Γενική είσοδος: 8€.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους:

- Aσπασία Λυκουργιώτη, Κριτικός Κινηματογράφου.

- Χρυσή Γιαννουλάκη, Ψυχαναλύτρια, μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Συντονίζει ο Απόστολος Βαλτάς, Ψυχαναλυτής, μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Ο Γούντι Άλεν έγραψε και το σενάριο στην ταινία "Ο νευρικός εραστής" σε συνεργασία με τον Μάρσαλ Μπρίκμαν. Ο Νεουορκέζος σκηνοθέτης εμφανίζεται στην ταινία στο ρόλο του Άλβι Σίνγκερ, ενός ηθοποιού που προσπαθεί να καταλάβει το λόγο για τον οποίο απέτυχε η σχέση του με την Άννι Χολ, την οποία υποδύεται η αξέχαστη Ντάιαν Κίτον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο.

Η ταινία βραβεύτηκε στην απονομή του 1978, με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κι έλαβε άλλα 3 βραβεία (Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Α' γυναικείου ρόλου για την Ντάιαν Κίτον και σκηνοθεσίας).

Ο Alvy Singer, ένας νευρωτικός Νεοϋορκέζος κωμικός, αφηγείται την ιστορία της σχέσης του με την Annie Hall, μια εκκεντρική, αμήχανη αλλά αυθεντική γυναίκα της μικροαστικής Αμερικής. Η ταινία είναι εξομολογητική και αυτοαναφορική — σχεδόν σαν συνεδρία ψυχανάλυσης: ο Alvy απευθύνεται στον θεατή άμεσα, αναστοχάζεται, ερμηνεύει και ανακαλεί. Η αφήγηση ξεκινά μετά τον χωρισμό. Ο Alvy, προσπαθώντας να καταλάβει τι πήγε στραβά, περιδιαβαίνει το παρελθόν του:
παιδικές εμπειρίες, ενοχές, φοβίες, δύο πρώτες αποτυχημένες συζυγικές σχέσεις, και τελικά την Annie — μια σχέση που προσωρινά του έδωσε την ψευδαίσθηση πληρότητας.

Η Annie, ωστόσο, όσο πιο πολύ «αναλύεται» και «καλλιεργείται» μέσα από εκείνον, τόσο περισσότερο απομακρύνεται. Η σχέση τους δεν αντέχει τη ναρκισσιστική του ανάγκη να καθρεφτίζεται πάνω της: εκείνη γίνεται το αντικείμενο - καθρέφτης,
αλλά όχι το αντικείμενο - Άλλος. Όταν εκείνη αρχίζει να επιθυμεί αυτoνομία (νέες παρέες, μουσική, δημιουργικότητα), ο Alvy βιώνει απειλή, απώλεια ελέγχου και εγκατάλειψη. Το χιούμορ λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας απέναντι στο άγχος και
το κενό. Μπορεί ο έρωτας να αναλυθεί πλήρως; Ο έρωτας που ζει για λίγο σε όλο του το παράλογο;

Μία από τις ωραιότερες και καλύτερες ταινίες του Γούντι Άλεν.

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/festival/sinema-me-ton-froynt/

