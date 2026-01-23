Η ταινία "Tuner" με τον Ντάστιν Χόφμαν προβάλλεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς

Το περιπετειώδες θρίλερ "Tuner" σε σκηνοθεσία by Daniel Roher, μετά το Τελουράιντ, προβάλλεται τώρα στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα που άνοιξε την αυλαία του την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Ο Νίκι (στο ρόλο ο 29χρονος Λίο Γούνταλ) είναι βοηθός χορδιστής πιάνου του Χάρι (τον υποδύεται ο 88χρονος θρύλος του Χόλιγουντ Ντάστιν Χόφμαν).

Ο χαρακτήρας του Ντάστιν Χόφμαν, βετεράνος τεχνικός πιάνου Χάρι Χόροβιτς, χάνει την ακοή του και ο μαθητευόμενός του Νίκι πάσχει από μια πάθηση που ονομάζεται υπερακουσία και τον αναγκάζει φοράει ωτοασπίδες ανά πάσα στιγμή. Η ακραία ακουστική ευαισθησία του Νίκι κάνει τον κόσμο να φαίνεται μόνιμα πολύ ηχηρός και του επιτρέπει επίσης να βοηθά τον Χάρι να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο όταν ξεχνάει τον συνδυασμό.

Στην ταινία που θα βγει στις Αμερικανικές αίθουσες τον ερχόμενο Μάιο παίζει και ο Jean Reno.

Στο μεταξύ το φετινό Φεστιβάλ του Σάντανς είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή του, Robert Redford, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ αγαπούσε τη δημοσιογραφία, εξάλλου είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Ντάστιν Χόφμαν και ήταν και εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία "Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου" του Άλαν Τζέι Πάκουλα όπου & ερμήνευσε τον μάχιμο ρεπόρτερ της εφημερίδας Washington Post, Bob Woodward (ο Χόφμαν είχε κάνει τον Kαρλ Μπερνστάιν). Επίσης ο Ρέντφορντ συνήθιζε να διαβάζει την εφημερίδα New York Times σχεδόν κάθε μέρα, ωστόσο δεν του άρεσαν οι συνεντεύξεις Τύπου.

Ο Ρέντφορντ πάντως όσο ακόμα ήταν καλά, πάντα ήταν παρών στο καλωσόρισμα κάθε Φεστιβάλ του Sundance και στην εναρκτήρια πρες κόνφερανς. Φέτος στο Park City της πολιτείας της Utah-Γιούτα το ρόλο αυτό στην παραδοσιακή εναρκτήρια press welcome την Τετάρτη 21/1/2026, ανέλαβε η μικρότερη κόρη του, η Έιμι Ρέντφορντ.

Ο Redford, ο θρύλος αυτός του Αμερικανικού κινηματογράφου και ιδρυτής και υποστηρικτής του Sundance Institute ήταν νοερά παρών!

Όπως διαβάσαμε στο www.sfchronicle.com, η Έιμι Ρέντφορντ συγκινημένη ανέφερε πως “τα αφιερώματα, τα λόγια αγάπης και ανάμνησης για τον πατέρα μου που ήρθαν από παντού σε μένα και την οικογένεια μας ήταν μία παρηγοριά και ανακούφιση σε μία στιγμή που αισθανόμαστε ένα μεγάλο κενό με την απώλεια του Ρόμπερτ” ενώ συνέχισε λέγοντας τα εξής: “αντιλαμβάνομαι την απώλεια και την απουσία, ωστόσο το φετινό Φεστιβάλ αποτελεί μία ευκαιρία να θυμηθούμε τί έκανε και πρόσφερε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο Σάντανς και όλο αυτό να το κουβαλάμε για πάντα ως πολύτιμη παρακαταθήκη στις μελλοντικές μας πράξεις και επιλογές”.

“Ο πατέρας μου αγαπούσε αυτό το μοναδικό μέρος, τα βουνά του και τους ανθρώπους του”, είπε ακόμα δακρυσμένη η Έιμι Ρέντφορντ που ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα της τόσο στην υποκριτική όσο και στην σκηνοθεσία.

*Η Amy Redford είναι μέλος του the Sundance Institute Board of Trustees.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ