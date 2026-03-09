Η κωμική περιπέτεια φαντασίας "Good Luck, Have Fun, Don’t Die" από 12/3 στις Ελληνικές αίθουσες

Η κωμωδία επιστημονικής φαντασίας "Good Luck, Have Fun, Don't Die" σε σκηνοθεσία του Gore Verbinski - Γκορ Βερμπίνσκι (Πειρατές της Καραϊβικής, The Ring, Rango) και σενάριο του Matthew Robinson βγαίνει αυτή την Πέμπτη 12/3/2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο 57χρονος Αμερικανός ηθοποιός Sam Rockwell (Όσκαρ β' ανδρικού για την ταινία "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" το 2017), και οι Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry, Tom Taylor και Juno Temple.

Το "Good Luck, Have Fun, Don’t Die" είναι μια κωμική, δυναμική, τρελή περιπέτεια για το τέλος του κόσμου, με έναν απολύτως ξέφρενο ρυθμό και πρωταγωνιστές τον Σαμ Ρόκγουελ κι ένα all-star cast. Μια σκοτεινή νύχτα. Ένα γεμάτο εστιατόριο. Ένας άντρας με βόμβα εισβάλλει στο χώρο διακηρύσσοντας ότι έρχεται από το μέλλον. Αυτή είναι η 117η φορά που επιστρέφει με την ίδια αποστολή. Πριν τελειώσει ο χρόνος, καλείται να στρατολογήσει μια ομάδα από παντελώς ακατάλληλους θαμώνες του εστιατορίου για να σταματήσουν την επικείμενη Aποκάλυψη της τεχνητής νοημοσύνης και να σώσουν την ανθρωπότητα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόβλημα; Όλα είναι εναντίον τους: δύσπιστοι άγνωστοι και «καμμένοι» από το διαδίκτυο έφηβοι, μέχρι αλγοριθμικά τερατουργήματα πέρα από τον έλεγχό τους. Αλλά αν αυτή η απίθανη ομάδα τα καταφέρει, ο κόσμος μπορεί να γλιτώσει… ή μπορεί και όχι.

Σύνοψη

Ένας «Άνθρωπος από το Μέλλον» καταφθάνει σε ένα diner στο Λος Άντζελες. Εκεί, πρέπει να στρατολογήσει τον απόλυτα σωστό συνδυασμό δυσαρεστημένων θαμώνων που θα τον ακολουθήσει σε μια επικίνδυνη αποστολή – την ύστατη προσπάθεια να σωθεί ο κόσμος από τη θανάσιμη απειλή της ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνης.

Διάρκεια: 134 λεπτά.

Το "Good Luck, Have Fun, Don't Die" είχε πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στο Fantastic Fest τον περασμένο Σεπτέμβριο και βγήκε στις Αμερικάνικες αίθουσες πριν περίπου ένα μήνα, στις 13/2/2026 από την Briarcliff Entertainment. Η ταινία έχει πάρει θετικές κριτικές και οι έως τώρα εισπράξεις της στο box office, είναι κοντά στα 10 εκατ. δολάρια.

Η συγκεκριμένη ταινία απ' όσο είδαμε, βγαίνει συτή την Πέμπτη 12/3 και στην Πάτρα.

*Ο 61χρονος Gore Verbinski κέρδισε για το ανιμέισον φιλμ Rango του 2011, τόσο το βραβείο Όσκαρ όσο και το βραβείο BAFTA.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ